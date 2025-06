Un posto al sole, Alberto è vicino alla verità su suo figlio: le anticipazioni dal 23 al 27 giugno Dal 23 al 27 giugno ripartono le nuove puntate della soap di Rai 3, piene di colpi di scena: ecco cosa vedremo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Da lunedì 23 giugno si riparte con una nuova settimana di colpi di scena per Un posto al sole. La longeva soap di Rai 3, torna con cinque puntate inedite e le storie degli abitanti di Palazzo Palladini, sempre in onda alle 20.55 sulla terza rete. Mentre i cantieri rischiano di fare una brutta fine, Chiara decide di allearsi con Gennaro Gagliotti, e nel frattempo il ritorno di Giulia e Luca a Napoli insospettisce Roberto, sempre più vicino a scoprire dove si trova il figlio. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e cosa accadrà ai protagonisti di Upas nella settimana dal 23 al 27 giugno.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 23 giugno 2025

Giulia e Luca tornano a Napoli e Alberto è certo che loro sappiano dove si trova suo figlio, mentre Gianluca non ascolta i consigli della coppia. Rosa, dopo il suggerimento di Raffaele e Clara, si decide a chiedere a Pino di fermarsi a dormire con lei. Nel frattempo Micaela non riesce a entrare nella scuola di danza di Pasquale De Simone e, nonostante Filippo non creda nelle sue doti, non ha ha nessuna intenzione di arrendersi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 24 giugno

Alberto trova il coraggio di prendere una decisione sconvolgente, spinto dalla discussione con Luca e Niko e dalle parole di Giulia. Nel frattempo, Roberto e Marina tentano il tutto per tutto per risollevare i cantieri e la loro ultima chance pare essere Chiara. La donna, però, sta iniziando a tramare contro di loro insieme a Gennaro.

Mercoledì 25 giugno

Luca e Giulia vanno a fare dei sopralluoghi in alcune strutture e nel mentre Gianluca torna a Napoli per incontrare Alberto. Intanto Chiara stringe un patto pericoloso con Gennaro Gagliotti, convinta che Marina e Roberto la vogliano usare come una pedina. Infine, Rosa è sempre più presa da Pino.

Giovedì 26 giugno

Le anticipazioni della puntata Un posto al sole in onda giovedì 26 giugno svelano che Gennaro e Chiara stringono un patto in gran segreto, mentre Alberto e Gianluca finalmente dopo anni hanno un confronto. Intanto Bice desidera vendetta dopo il torto subito da Lello.

Venerdì 27 giugno

Mentre Elena ormai conosce bene la natura di Gennaro, Michele chiede aiuto ad Agata per scoprire cosa è successo ad Assane. Intanto Samuel parla di Gabriela a Nunzio su Gabriela, ma la visione di Rossella e Gianluca insieme cambierà le cose.

Quando e dove vedere Un Posto Al Sole

Se non volete perdervi gli ultimi avvenimenti di Un Posto Al Sole, allora non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 3, alle 20:55, dal lunedì al venerdì. Potete seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche