Bufera su Tale e Quale Show, vip scartata attacca Conti: "Serve rispetto". E Serena Grandi rincara: "Tutto un circolino"

Assoluta protagonista de L’Isola dei Famosi, nel 2018, l’attrice Nadia Rinaldi stavolta non ha saputo trattenersi. Così appena Carlo Conti ha annunciato via social i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show 2025, la Rinaldi si è sfogata (sempre su Instagram) con un lungo post polemico indirizzato alla Rai. A quanto pare, l’attrice era stata provinata come possibile partecipante al talent. Ma l’esclusione di ieri l’ha mandata su tutte le furie. E a darle manforte, un po’ a sorpresa, è intervenuta anche Serena Grandi. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Tale e Quale Show, lo sfogo choc di Nadia Rinaldi dopo l’annuncio del cast

Ieri Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show. Quest’anno, a contendersi la vittoria finale saranno Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Pamela Petrarolo, Le Donatella, Samuel Cavallo, Gianni Ippolito, Marina Valdemoro Maino, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna & Cirilli. E i concorrenti del talent Rai saranno giudicati da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e la nuova arrivata Alessia Marcuzzi.

Restano fuori, come al solito, tanti nomi che avevano tentato di entrare nello show delle imitazioni. E tra questi anche Nadia Rinaldi, nota attrice ed ex naufraga, che è sbottata con un post al veleno proprio per l’esclusione inaspettata. "Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?", ha sentenziato la Rinaldi, taggando pure la pagina ufficiale Rai.

E ancora: "Nonostante il dispiacere, la delusione…sappiate che non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione! Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po’ di rispetto! Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza! Grazie! Tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione".

La replica social di Serena Grandi

Sotto il post di Nadia Rinaldi, poi, è spuntato un commento altrettanto pungente firmato dall’attrice Serena Grandi: "Hai ragione Nadia è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi!". Insomma, senza volerlo Carlo Conti ha scatenato il putiferio. Anche se (per ora) non ci giungono notizie di altri esclusi eccellenti da Tale e Quale che siano esplosi via social in modo simile.

Nel frattempo, non ci resta che attendere l’inizio della nuova stagione dello show, fissato per il prossimo venerdì 26 settembre. I nomi in gara sono un buon mix di professionisti e vipponi. E lo spettacolo, si spera, sarà ottimo e coinvolgente come al solito.

