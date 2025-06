Sulle tracce di Imma Tataranni: le location (meravigliose) della serie cult di Rai 1 Al via da stasera le repliche della seconda stagione dell’amata serie ambientata in meravigliosi scorsi della città di Matera: scopriamo di più.

Questa sera, domenica 29 giugno, torna in prima serata su Rai1, alle ore 21.30 circa, la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La talentuosa Vanessa Scalera terrà di nuovo compagnia agli italiani con 8 episodi raccolti in quattro appuntamenti imperdibili, durante i quali la vedremo nuovamente alle prese con coinvolgenti indagini e casi di omicidio da risolvere. Ecco allora qalche dettaglio in più su ciò che vedremo stasera e qualche curiosità sui magici luoghi della fiction nella splendida città di Matera.

Imma Tataranni 2, cosa vedremo stasera

Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai1 la replica della prima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. In questo appuntamento, intitolato Mogli e buoi, Imma e Pietro torneranno da un fine settimana a Parigi, dopo aver cercato di distrarre Valentina, ancora scossa per la separazione da Samuel. Ma appena Imma rimetterà piede in casa verrà subito convocata per un caso di omicidio avvenuto durante la transumanza, che avrà come testimone il procuratore capo Vitali. Ma, oltre all’indagine, Imma dovrà chiarire anche la delicata relazione con il maresciallo Calogiuri e, al contempo, dovrà fare i conti con Pietro, intenzionato a cambiare vita.

Imma Tataranni, i magici luoghi della serie

Come ben sapranno i fan di questa amatissima fiction italiana, l’intera serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore è stata girata a Matera, la meravigliosa città dei Sassi (e ovviamente non solo) della Basilicata. In particolare, tra i luoghi tipici scelti come location per la serie troviamo la casa della protagonista Imma Tataranni, situata per l’occasione in via san Biagio con affaccio sui Sassi e su Piazza San Giovanni Battista, una delle più belle della città.

A seguire, l’ufficio del sostituto procuratore all’interno del Tribunale di Matera è invece ambientato nel Palazzo dell’Annunziata, uno degli edifici più importanti della città situato in Piazza Vittorio Veneto. Il vero Tribunale di Matera si trova infatti fuori dal centro storico, in un grande palazzo moderno accanto al comune della città. A questo, impossibile non aggiungere poi tutti gli scorci e i bellissimi paesaggi storici e naturali che vengono mostrati nel corso della serie. Insomma, un vero e proprio inno a una città in cui storia e modernità si intrecciano magnificamente.

Quando e dove vederlo in replica su Rai 1 e in streaming

Ricapitolando, le repliche della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore inizieranno questa sera, domenica 29 giugno 2025, in prima serata su Rai1 alle ore 21.30 circa. Le puntate saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento veramente imperdibile.

