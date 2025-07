Chi è Stefano Nazzi, da ‘Belve Crime’ a ‘Il Caso’ su Rai 3 per rimpiazzare ‘Chi l'ha visto?’ Scopriamo qualcosa in più sul giornalista conduttore del nuovo programma true crime di Rai Cultura che esplora i casi di cronaca nera più discussi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Stefano Nazzi è un noto giornalista, scrittore e conduttore milanese che da questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, debutterà alle redini de Il Caso, il nuovo programma true crime di Rai Cultura che andrà in onda su Rai3 per sostituire la nota trasmissione Chi l’ha visto? durante la pausa estiva. Scopriamo allora qualcosa in più sul conduttore e ciò che vedremo.

Chi è Stefano Nazzi, conduttore del programma "Il Caso"

Stefano Nazzi, classe 1961, oltre ad essere un noto giornalista e scrittore, è conosciuto anche per la conduzione di alcuni programmi sul piccolo schermo. Per un po’ di tempo è stato vicedirettore del magazine Donna, per poi passare nella redazione di Gente come giornalista di cronaca nera. Nel 2021 ha poi iniziato a produrre il podcast di successo Indagini per il Post, raccontando il percorso investigativo e processuale di alcuni casi di cronaca nera. Questo progetto lo ha portato nel 2023 a vincere ben due riconoscimenti all’Italian Podcast Awards come miglior podcast e miglior podcast della categoria True Crime.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sempre nel 2023, Stefano Nazzi ha iniziato a condurre il programma Delitti in famiglia su Rai2, portando quindi sul piccolo schermo una serie di documentari su crimini avvenuti in un contesto domestico. Nel 2025, il giornalista ha poi preso parte al noto programma Belve Crime, spin-off di Belve sempre condotto da Francesca Fagnani. Nazzi ha infatti partecipato alla trasmissione introducendo le storie dei personaggi della cronaca nera italiana intervistati poi dalla padrona di casa. Questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, Nazzi debutterà alle redini de Il Caso, il nuovo programma true crime di Rai3.

Stefano Nazzi rimpiazza Chi l’ha visto?: cosa vedremo stasera su Rai3, anticipazioni

Attendendo la nuova stagione del noto programma Chi l’ha visto? in partenza il prossimo autunno, in prima serata su Rai3 è pronto a debuttare Il Caso, ovvero la nuova trasmissione true crime condotta da Stefano Nazzi. In quattro episodi il conduttore ripercorrerà alcuni dei casi di cronaca più discussi del nostro Paese, e il modo in cui i media hanno influenzato l’opinione pubblica rispetto a tali vicende giudiziarie. Stefano Nazzi, con un approccio narrativo asciutto, rigoroso e privo di sensazionalismi, ricostruirà ogni caso analizzandolo per filo e per segno grazie anche al supporto di testimonianze e il contributo di esperti tra cui magistrati, criminologi, genetisti forensi e giornalisti.

Entrando ancor più nel particolare, i casi trattati saranno quelli di Yara Gambirasio, Samuele Lorenzi, Meredith Kercher e Donato Bilancia. Al centro della prima puntata di questa sera, 16 luglio 2025, vi sarà dunque la storia della giovane Yara Gambirasio, scomparsa nel nulla il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra e ritrovata morta circa tre mesi dopo in un campo a dieci chilometri da casa. Un caso che ha portato all’arresto di Massimo Giuseppe Bossetti, ma con molti interrogativi ancora irrisolti.

Potrebbe interessarti anche