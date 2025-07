Ex schermitrice e influencer, è diventata popolarissima grazie ai reality (Temptation Island, Grande Fratello Vip) e alla sua storia con Edoardo Donnamaria. Grinta e autoironia non le mancano.

Una veterana della tv, tra trash e ironia ha fatto dell’imprevedibilità il suo marchio di fabbrica. Ha già conquistato il pubblico a L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. In realtà è stata concorrente anche nella scorsa edizione del reality, diventando tra i volti più iconici della storia del format. Chissà che non sia tornata nuovamente con intenzioni più comiche.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Parteciperanno in coppia. Insinna è uno dei volti più amati della Rai, tra fiction e quiz show. Cirilli, attore comico storico del programma, torna per una nuova avventura insieme all’amico. Niente più Paolantoni quindi, impegnato in nuovi progetti, nasce così una nuova coppia di outsider.