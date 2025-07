Nola King, Samuel L. Jackson protagonista della sua prima serie tv: c'è anche Stallone Si chiamerà Nola King e sarà lo spin-off della fortunata serie Tulsa King, originale Paramount+ con protagonista Sylvester Stallone

Paramount+ annuncia ufficialmente che Samuel L. Jackson sarà il protagonista della sua prima serie televisiva, in seguito all’approvazione di Nola King, il primo spin-off della serie di successo Tulsa King. Il personaggio di Jackson, Russell Lee Washington Jr., verrà introdotto nella tanto attesa stagione 3 di Tulsa King, in arrivo a settembre. La serie è prodotta da Taylor Sheridan, David C. Glasser, insieme a Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson, e realizzata da MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

Nola King, la prima serie tv con protagonista Samuel L. Jackson

"Samuel L. Jackson porta con sé un carisma impareggiabile e un’attrattiva globale, rendendolo la scelta perfetta per amplificare il successo di una delle nostre serie più fortunate e trasformarla in un franchise di grande efficacia," ha dichiarato Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount Global e Presidente di SHOWTIME/MTV Entertainment. "Chris McCarthy mi ha proposto un’idea rivoluzionaria: elevare la mia serie oltre il classico racconto di un boss mafioso, trasformandola in un franchise dinamico e incentrato sulla famiglia" – ha dichiarato Sylvester Stallone che aggiunge – "Ho accettato subito. Sam Jackson è l’unica scelta possibile per guidare questa nuova avventura a New Orleans, e David Glasser con 101 Studios sono i partner ideali per darle vita."

Di cosa parla la trama di Nola King?

Nola King segue la storia di Russell Lee Washington Jr. (Jackson) che, dopo aver stretto amicizia con Dwight Manfredi (Stallone) durante dieci anni di detenzione in un carcere federale, viene inviato a Tulsa dalla famiglia criminale Renzetti di New York con l’incarico di eliminare Dwight una volta per tutte. Ispirato da ciò che Dwight ha costruito a Tulsa e colpito dalle possibilità offerte da una seconda occasione, Washington torna a New Orleans, la città che aveva abbandonato quarant’anni prima, per riallacciare i rapporti con la sua famiglia e i suoi amici, e per riprendere il controllo della città che aveva lasciato. Così facendo, si attira l’ira dei suoi ex datori di lavoro a New York e si espone ai vecchi nemici di NOLA, sia criminali che poliziotti.

