Samira Lui eliminata dal Grande Fratello? Uno spoiler fa discutere il web La gieffina sarà presente come ospite ad un evento in programma il 29 ottobre: in molti pensano quindi che sarà eliminata, e che il televoto sia pilotato.

Mancano ancora diverse ore alla diretta della nuova puntata del Grande Fratello, in programma stasera, giovedì 19 ottobre. Ma, nonostante questo, i fan più attenti hanno notato un possibile spoiler del televoto di questa sera: se così fosse, si potrebbe pensare che i risultati delle votazioni siano in qualche modo controllati, e che la produzione abbia giù ben chiaro chi dovrà abbandonare il programma. Ma cosa è successo? Scopriamolo.

Gf, lo spoiler sull’eliminazione di Samira Lui

Tra i concorrenti in nomination, e che dunque questa sera rischiano l’eliminazione, troviamo Rosy Chin, Valentina Modini, Grecia Colmares e Samira Lui. Ma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, quest’ultima potrebbe essere l’eliminata della puntata. Un vero e proprio spoiler, dunque, che è stato portato alla luce dagli esperti di gossip Amedeo Venza, Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Tutto è nato da un post pubblicato su Instagram da Tutto Sposi, una grande fiera di abiti da cerimonia, che ha annunciato la presenza della stessa Samira Lui ad un evento in programma domenica 29 ottobre alle 19. La domanda quindi sorge spontanea: se la showgirl si trova nella casa del Grande Fratello, come può essere presente all’evento dedicato agli abiti da sposa? Gli esperti di gossip, così come gli spettatori e gli utenti del web, hanno una sola risposta: Samira Lui sarà eliminata dal reality show di Canale 5 proprio stasera.

Ciò che fa maggiormente discutere è il fatto che, se ciò corrispondesse a verità, significherebbe che il televoto del Grande Fratello è pilotato. "Ma se è nella Casa come fa a presenziare all’evento tra 10 giorni? Ora vediamo… Se esce prima del 29 ottobre ci dobbiamo interrogare su tante cose", scrive Amedeo Venza sui social. E, in effetti, è proprio così: nel caso in cui Samira Lui venisse eliminata prima della fatidica data dell’evento a cui dovrebbe partecipare, sembrerebbe piuttosto evidente come i concorrenti del reality sappiano già in anticipo quando dovranno lasciare il programma. Leggendo i commenti sui social, si capisce che per molti è risaputo: quando i concorrenti accettano di entrare nella casa, firmano un contratto nel quale viene già stabilita la durata della loro permanenza. Che sia questo il caso di Samira Lui? Probabilmente sì. E, se così fosse, la produzione avrà qualcosa da ridire a Tutto Sposi, colpevole di aver spoilerato l’eliminazione della showgirl e aver smascherato un’irregolarità nel televoto. Ma fino al momento della diretta nulla è ancora certo.

