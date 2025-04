Il Paradiso delle Signore, la Rai ferma la soap: perché non va in onda e il nuovo calendario I magazzini milanesi vanno in pausa per Pasquetta, in attesa del gran finale del 2 maggio. Al posto della soap arriva la serie spagnola Ritorno a Las Sabinas.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Delusione per i fan de Il Paradiso delle Signore. Oggi, lunedì 21 aprile 2025, la celebre soap di Rai 1, giunta alla nona stagione, non andrà in onda. Un breve pausa, quindi, in questa Pasquetta che potrebbe ripetersi anche il primo di maggio, giorno dedicato alla Festa dei Lavoratori. Ma non è tutto, perché le vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese degli Anni ’50 e ’60, si prenderanno anche una lunga vacanza durante i mesi estivi. Mancano, infatti, pochissime puntate alla conclusione di questo nono capitolo i cui abbiamo assistito a nuovi intrecci tra i protagonisti, e da maggio la serie cederà il posto alla collega spagnola Ritorno a Las Sabinas. Vediamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo alla soap e quando tornerà in onda.

Stop a Il Paradiso delle Signore: perché oggi la soap non va in onda

Piccola pausa per Il Paradiso delle Signore. La soap del pomeriggio di Rai 1 in questo giorno di Pasquetta 2025 non andrà in onda, ma tornerà puntuale come sempre domani, martedì 22 aprile. Al suo posto si allunga la puntata de La volta buona con Caterina Balivo, mentre subito dopo come di consueto verrà trasmesso Che Tempo fa e l’edizione pomeridiana del Tg1, con a seguire l’appuntamento de La Vita in Diretta. Per tutti i fan della soap, però, restano ancora poche puntate di questa nona stagione, che si concluderà entro maggio. Al suo posto Rai 1 manderà in onda Ritorno a Las Sabinas, serie che segue le vicende di due sorelle, Gracia e Paloma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Paradiso delle Signore si ferma per l’estate: il nuovo calendario e cosa vedremo al suo posto

Mancano praticamente due settimane alla fine della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Dopo questa giornata di pausa pasquale, infatti, la soap tornerà in onda martedì 22 aprile e andrà avanti fino a venerdì 2 maggio con la puntata finale. Per rivederla su Rai 1, tutti i fan dovranno attendere settembre con il decimo capitolo. Niente paura però, perché da lunedì 5 maggio su Rai 1 parte la nuova serie spagnola, Ritorno a Las Sabinas, che racconta le vicende delle sorelle Molina al rientro nella loro città natale, dove dovranno fare i conti con i problemi di salute del padre, ma anche con tuti i segreti che volevano dimenticare.

Potrebbe interessarti anche