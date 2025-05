Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni: Gracia ritrova Miguel, ma il suo vecchio amore è sul punto di sposarsi Nelle anticipazioni della nuova soap spagnola una delle due sorelle Molina ritrova il suo più grande amore che però sta per convolare a nozze con Esther.

Arriva finalmente in tv il prossimo lunedì 12 maggio, dopo lo slittamento di questa settimana a causa delle dirette del Conclave, Ritorno a Las Sabinas. La nuova soap di Rai 1 che occuperà il posto lasciato libero da Il Paradiso delle signore(che torna a settembre) promette di incantare il pubblico con le sue storie avvincenti e la bravura dei suoi personaggi. La telenovela spagnola narra delle sorelle Molina, Gracia e Paloma, che dopo anni di distanza tornano nella loro città natale. A Manterana (località fittizia) aiuteranno il vecchio padre malato. Le due cercheranno di salvare la tenuta sull’orlo della bancarotta e nel frattempo incontreranno persone del passato, tra intrighi, vecchi amori e tanto altro. Scopriamo le anticipazioni delle prime puntate in onda dal 12 al 16 maggio.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas di lunedì 12 maggio

Nel primo episodio di Ritorno a Las Sabinas Gracia e Paloma tornano alla loro terra natale per aiutare il loro padre malato. Qui la prima incontra Miguel, il suo primo amore per cui nutre ancora in segreto dei sentimenti. Tuttavia l’uomo sta per sposare Esther, la figlia della ricca proprietaria Donna Paca Utrera.

Martedì 13 maggio

Tra i due ex innamorati sembra essere scoccata di nuovo la scintilla di un amore mai sopito del tutto, i ricordi sembrano così vivi adesso che sono insieme. Gracia è però preoccupata per Anton che è rimasto a Madrid e potrebbe mettere in pericolo la famiglia. All’oscuro di Emilio, Paca fa un’offerta alle sorelle.

Mercoledì 14 maggio

Paloma invece da quando è tornata a Las Sabinas si è rivista con Esther, sua vecchia amica. Gracia e Miguel svuotano il capanno di Emilio e in questo modo quest’ultimo scopre che non gli è stata detta tutta la verità sul matrimonio. Paca aiuta Paloma mentre irriga la terra ma non è un gesto spontaneo perché la donna ha secondi fini ma tiene tutti all’oscuro. Intanto Lucas vuole tornare a Madrid.

Giovedì 15 maggio

Esther è molto gelosa del rapporto che si sta ricreando tra Miguel e Gracia così informa le sorelle sulle condizioni di salute di Emilio. Miguel vuole farsi perdonare dalla sua fidanzata e si impegna molto nei preparativi per le nozze imminenti.

Venerdì 16 maggio

Mentre Lucas tradisce la fiducia di zia Paloma, Manuela non si spiega la morte di Oscar Egea, così decide di indagare. In questi momenti così complicati Gracia vuole stare vicino a Miguel e così va in conflitto con sua sorella Paloma.

