Il Paradiso delle Signore, si avvicina stop lunghissimo: la scelta della Rai e la nuova soap La telenovela ambientata nel magazzino di Milano presto entrerà in pausa estiva e e al suo posto ci sarà una nuova soap spagnola che promette grandi emozioni.

Presto Il Paradiso delle Signore prenderà una pausa estiva, anzi primaverile. Sì perché già dal 5 maggio 2025 l’attuale stagione della soap ambientata a Milano negli anni Sessanta lascerà spazio a una nuova produzione. Si tratta di una nuovissima telenovela che approderà nel nostro Paese dalla Spagna intitolata Ritorno a Las Sabinas.

Il Paradiso delle Signore, la Rai stoppa la soap: cosa succede e chi la rimpiazza

Dal 5 maggio prossimo andrà in onda quindi Ritorno a Las Sabinas alle 16:00, stesso orario del Paradiso delle Signore, su Rai 1. In questa nuova telenovela c’è un volto noto ai telespettatori di Sei Sorelle, altra soap spagnola che ha avuto fortuna nel nostro Paese. Si tratta di Celia Freijeiro, ovvero Adela Silva, una delle sei sorelle. La nuova serie è ambientata in un luogo immaginario in Spagna chiamato Manterana. Gracia, interpretata da Celia Freijeiro e Paloma che ha il volto di Olivia Molina tornano nella loro città natale per aiutare il padre. Quest’ultimo ha una tenuta familiare ormai sul tracollo finanziario chiamata Las Sabinas. Questa storia mescola sapientemente drammi, amori e intrighi tra passato e presente e di sicuro saprà attrarre molti telespettatori con la sua trama avvincente che tocca le corde dell’emotività.

Ritorno a Las Sabinas, la trama della nuova soap di Rai 1 e quando inizia

Ritorno a Las Sabinas promette di non far rimpiangere al pubblico del pomeriggio di Rai 1 Il Paradiso delle Signore che oramai sta volgendo al termine della sua nona stagione. Nella nuova telenovela in salsa spagnola troveremo una delle due protagoniste, Gracia, che ritrova Miguel (Andrés Velencoso), un uomo di cui un tempo era innamorata e con cui aveva una storia. Ora lui sta per sposarsi con un’altra donna, Esther (Natalia Sánchez). Ma il ritorno del personaggio che ha il volto di Celia Freijero sconvolgerà tutti gli equilibri e riaffioreranno sentimenti mai sopiti e drammi ancora da risolvere. La relazione tra i due ex innamorati avrà ripercussioni anche sull’intera famiglia Molina. L’attrice che il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscere in Sei Sorelle nel ruolo di Adela, anche qui interpreta una donna forte ma tormentata da un’intensa passione. Da un lato vuole dimenticare il passato e gettarselo alle spalle ma dall’altro prova ancora un forte sentimento e non riesce a dimenticare i bellissimi momenti vissuti tempo prima. Per gli amanti del genere questa nuova soap potrebbe essere un nuovo inizio, una sorpresa in stile Sei Sorelle, con la stessa carica emotiva e gli stessi sentimenti intensi. La regia, infine, è a cura di Jordi Frades.

