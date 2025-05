Rai, salta il debutto di Ritorno a Las Sabinas. Cosa succede con Il Paradiso delle Signore e Balivo Cambio di programmazione televisiva nel pomeriggio di Rai1: la nuova fiction spagnola attesa per domani slitterà di qualche giorno. Cosa vedremo.

Tra le fiction Rai più amate di sempre troviamo senza alcun dubbio Il Paradiso delle Signore, la nota soap che racconta il mondo della moda milanese degli anni Sessanta. Anche la sua nona stagione sta ormai giungendo al termine e da domani la soap non andrà più in onda per concedersi la consueta pausa estiva e tornare poi in autunno. Sempre per domani, martedì 6 maggio 2025, era dunque previsto il debutto su Rai1 della nuova soap spagnola Ritorno a Las Sabinas, che avrebbe dovuto appunto prendere il posto del Paradiso delle Signore. Nelle ultime ore la rete ammiraglia ha però reso noto un cambiamento nella programmazione televisiva che porterà il debutto della soap a slittare di qualche giorno: cosa vedremo al suo posto? Scopriamolo.

Ritorno a Las Sabinas slitta: quando lo vedremo

Con Il Paradiso delle Signore in pausa estiva, la Rai aveva già previsto per domani il grande debutto della nuova telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas. Una fiction appassionante che racconta la storia delle sorelle Molina, Gracia e Paloma, tornate a Las Sabinas, ovvero il luogo in cui sono cresciute, per prendersi cura del padre malato. Gracia è madre di due figli adolescenti, Lucas e Julia, e mentre affronta la sua grave crisi coniugale si riavvicina a Miguel, il suo primo amore. Paloma decide invece di occuparsi della tenuta di famiglia e si scontra con una ricca possidente legata al padre da un terribile segreto. Un mix di mistero, romanticismo e segreti che senza dubbio conquisterà il pubblico italiano.

Per vedere la nuova fiction dovremo però pazientare ancora un po’. La Rai ha infatti annunciato da poco un cambio nella programmazione televisiva di Rai1: la soap non andrà in onda a partire da domani martedì 6 maggio, come previsto in precedenza, ma debutterà sempre nel pomeriggio di Rai1 lunedì 12 maggio.

Rai1, niente Ritorno a Las Sabinas: cosa vedremo al suo posto

Al posto del debutto della telenovela Ritorno a Las Sabinas, domani martedì 6 maggio dovrebbe andare in onda una puntata un po’ più lunga del talk pomeridiano La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. A partire da mercoledì 7 maggio, invece, Rai1 dedicherà il suo spazio del pomeriggio a speciali televisivi in diretta sul Conclave. Le porte della Cappella Sistina si apriranno infatti proprio mercoledì 7 maggio alle 16.30 per eleggere il nuovo Papa. Tantissimi i fedeli già nella Capitale per assistere dal vivo all’eventuale fumata bianca, e molte le persone che da casa seguiranno tutto attraverso i programmi televisivi che affronteranno il tema.

