Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della decima stagione. Il ritorno di Rosa e la new entry Simone Montedoro La Rai ha rivelato la sinossi della nuova stagione dell'iconica fiction ambientata negli anni Sessanta. Tra nuovi amori, colpi di scena e personaggi del tutto inediti.

A settembre Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare. La decima stagione della fiction, tanto amata dal pubblico quanto apprezza dai vertici Rai (in termini di ascolti), porterà capovolgimenti di fronte notevoli e nuovi ingressi inattesi. Con alcuni dettagli cruciali che sono appena stati rivelati da Viale Mazzini, attraverso una sinossi approfondita. Vediamo allora cosa dovrebbe succedere a settembre nel grande magazzino più famoso di Italia. E tutte le anticipazioni che siamo riusciti a ottenere.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di settembre

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a settembre 2025, mentre le ultime riprese si stanno svolgendo a Roma in questi giorni. In ogni caso, siamo già al corrente di alcune anticipazioni notevoli. A partire dal fatto, non scontato, che la storia del Paradiso riprenderà qualche mese dopo i fatti narrati nelle ultime puntate di maggio.

Siamo a Milano, ovviamente nel 1966, nell’iconico grande magazzino della serie. E tutto è pronto a ripartire sotto la guida di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, quest’ultima rientrata nella direzione dopo il brutto litigio con il padre Umberto. La trama ricomincia quindi dalla nuova collezione di Gianlorenzo Botteri, aiutato da Delia alle acconciature (che lo ha anche accompagnato in una bollente estate d’amore).

Nel frattempo, Odile prende il controllo della GMM, forte dell’appoggio di Umberto (ma all’oscuro della sua identità). La ragazza si è separata definitivamente da Guido, ma ha capito di avere un debole per Matteo, che però ha intrapreso a sua volta una relazione con Marina Valli, la diva dei musicarelli.

Allo stesso tempo, le Veneri sono decisamente rimaste a corto di personale, e hanno bisogno al più presto di una new entry. Ecco spiegato, dunque, l’arrivo di Caterina, figlia del nuovo magazziniere Fulvio, interpretato da Simone Montedoro (che scopriamo essere un imprenditore caduto in disgrazia dopo vicende poco fortunate).

La rinascita di Enrico e il ritorno in scena di Rosa

Intano, Enrico e Anita si sono trasferiti a villa Guarnieri. Lui può tornare a svolgere la sua professione di medico, nonostante i dolori provocati ancora dalla ferita al braccio. E in casa sua, Adelaide è tornata al centro dell’attenzione dopo l’intervento al cuore, e dopo una chiacchieratissima estate in compagnia di Marcello in Costa Azzurra.

Ma il vero colpo di scena, nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, pare sarà il ritorno di Rosa, la Venere-giornalista che ha avuto un ‘filarino’ con Barbieri. Mentre Adelaide, personaggio interpretato da Vanessa Gravina, potrebbe presto convolare a nozze. Forse proprio con l’amatissimo Marcello.

Tra i nomi eccellenti ricordiamo poi quello dell’attrice Nicoletta Di Bisceglie, e anche quello di Flavio Parenti, cioè Tancredi. Che a quanto pare mostrerà nella nuova stagione un paio di baffi di tutto rispetto. Non tornerà invece il Vittorio Conti di Alessandro Tersigni, fermo a New York con Matilde. E infine è possibile (ma ancora non confermato) che assisteremo nelle nuove puntate a un omaggio allo scomparso Pietro Genuardi, interprete dell’amato Armando Ferraris.

