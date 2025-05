Il Paradiso delle Signore chiude con un fiocco azzurro: tutti gli spoiler sulla nuova stagione Gran finale di stagione lunedì 5 maggio per la soap di Rai Uno. Ecco cosa accadrà nell'ultima puntata e cosa possiamo aspettarci dalla prossima al via a settembre.

Anche la nona stagione de Il Paradiso delle Signore si avvia alla conclusione. L’appuntamento con il gran finale è per lunedì 5 maggio, come sempre alle 16.05 su Rai Uno, quando il pubblico potrà scoprire come si risolveranno molte delle dinamiche che l’hanno tenuto con il fiato sospeso per tutti questi mesi. Sarà l’ultima puntata stagionale prima del debutto di Ritorno a Las Sabinas, la soap spagnola che terrà banco per tutta l’estate nel pomeriggio della prima rete (e che ha già scatenato le polemiche sul web). Anche quest’anno però, il pubblico di Rai Uno potrà stare tranquillo, perché quello con l’amato real drama pomeridiano della rete ammiraglia Rai sarà solo un arrivederci. Confermatissimo infatti, il ritorno in palinsesto de Il Paradiso delle Signore 10 a partire da settembre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: cosa succede nell’ultima puntata (lunedì 5 maggio)

Ma intanto, cerchiamo di capire: cosa dobbiamo aspettarci dall’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore lunedì 5 maggio 2025? Quali misteri saranno svelati? Quali nodi saranno sciolti?

Certo è che, lasciare a bocca aperta il pubblico, come era successo l’anno scorso con la fuga di Vittorio Conti, questa volta sarà più difficile, ma a giudicare dalle anticipazioni l’ultima puntata della soap di Rai Uno si annuncia davvero da non perdere. Scopriamo qualche anticipazione.

Nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9, in onda lunedì 5 maggio 2025 su Rai Uno, scopriremo il destino di Tancredi. Roberto e Marcello infatti, si confronteranno, e prenderanno la decisione definitiva, se denunciarlo oppure no. Mimmo salverà la vita a Enrico, riconoscendo Nicola di Giorgi e sventando così il piano del criminale. Rosa sceglierà di tagliare tutti i ponti con il passato e guardare avanti, mentre Agata parlerà con Mimmo e ammetterà di aver cambiato idea su di lui. Ma il gran finale di puntata e di stagione si avrà con Elvira e Salvatore. Alla ragazza infatti, si romperanno le acque in un momento inaspettato, e a fine puntata la coppia, insieme a tutto il pubblico del pomeriggio di Rai Uno, potrà festeggiare per l’arrivo di un bel bambino. Le emozioni dunque, davvero non mancheranno.

Gli spoiler sulla nuova stagione: cosa succederà da settembre 2025

Se alcune delle storyline troveranno la loro soluzione nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, molte altre rimarranno aperte, e per scoprire come andranno a finire bisognerà attendere settembre e la nuova stagione dell’amata soap di Rai Uno. Ma cosa sappiamo de Il Paradiso delle Signore 10? Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione in partenza a settembre? Il lavoro di cast e tecnici sul set degli studi Videa riprenderà tra qualche settimana, ma come sempre non mancano già i rumors sulle novità possibili per il prossimo anno.

I primi due spoiler riguardano gli amati personaggi di Matteo Portelli e Rita Marengo. Il personaggio interpretata da Chiara Dell’Omodarme avrà un riscatto nei confronti di Tancredi, di cui ha custodito lo scomodo segreto, ma oltre a questo, pare che Rita si rivelerà custode di altri segreti scottanti. Per quanto riguarda Matteo Portelli, un personaggio ormai amatissimo, il pubblico può aspettarsi un’evoluzione nei suoi rapporti con Odile.

