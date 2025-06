Greta Mauro debutta a l’Estate in Diretta: "Sono emozionata come vent’anni fa. Io e Semprini, un bel tandem” Libero Magazine intervista Grata Mauro, che domani - 30 giugno - debutta alla guida dell'Estate in Diretta su Rai 1 al posto di Matano: "Ecco come gestirò la mia estate da mamma in tv"

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

"Non sono la figlia di Ezio Mauro, né la moglie di Mario Tozzi. Mio padre si chiama Valerio Mauro e io gli voglio tanto bene. Stimo moltissimo Ezio Mauro come giornalista ma non cambierei mio padre con nessun altro al mondo". Ci tiene a sottolinearlo, Greta Mauro, che la parentela che qualcuno le ha appioppato con il giornalista Ezio Mauro non esiste e che quindi la sua strada se l’è costruita da sola. Una strada che da domani – lunedì 30 giugno – la vedrà affrontare una nuova avventura professionale. Sarà infatti insieme a Gianluca Semprini, Greta Mauro a tenere compagnia ai telespettatori di Rai Uno nei pomeriggi della bella stagione con l’Estate in diretta.

Un programma che l’anno scorso fece ascolti più che soddisfacenti, che prende anche quest’anno il suo testimone da una stagione vincente de La Vita in Diretta di Alberto Matano, e in cui Greta Mauro si troverà a sostituire Nunzia De Girolamo, da settembre impegnata al sabato pomeriggio su Rai 1 con Ciao Maschio in versione pomeridiana. Una scalata, quella della giornalista, che dalla fascia mattutina presidiata l’anno scorso in coppia con Alessandro Greco, è stata promossa al quotidiano pomeridiano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In questa intervista a Libero Magazine, Greta Mauro racconta le emozioni del debutto e cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione dell’Estate in Diretta che l’hanno scorso fece ottimi ascolti.

Greta Mauro: "A L’Estate in Diretta sarò senza filtri, come sempre"

Greta Mauro, pronta per questa nuova avventura? Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione dell’Estate in diretta?

Sicuramente, l’elemento principale è che l’Estate in Diretta, anche quest’anno, sarà un programma fatto in tandem, con un bel gioco di squadra.

Come ti stai trovando con il tuo nuovo compagno d’avventura Gianluca Semprini?

Ma bene! Abbiamo un buonissimo rapporto e abbiamo anche la stessa visione de giornalismo e lo stesso tipo di approccio al nostro lavoro, quindi sono certa che insieme andrà tutto benissimo.

Alessandro Greco dice che ti ha portato fortuna, che dici, è vero?

Ma certo che Greco porta fortuna! Però, posso dire una cosa? Se vogliamo, un po’ fortuna gliel’ho portata pure io, visto che quest’anno si ritrova al fianco Carolina Rey al mio posto, mica male no?

Oltre a essere una lanciatissima professionista sei anche una madre di due figli, come gestirai gli impegni di questa estate?

Ho molto da fare anche da mamma in effetti, perché ho due figli adolescenti, che hanno 12 anni e mezzo e 15 anni, quindi sono grandi. Giugno e luglio riusciremo a gestirli, ci vedremo tutti i weekend, e ad agosto staranno molto con il papà. Quindi ci ritaglieremo comunque tempo per stare insieme, ma io credo comunque che sia fondamentale per i figli, vedere che hanno una mamma che ha un impegno, anche se la porta via dalle vacanze. Io faccio un lavoro che amo, e anche che mi sono guadagnata e credo che sia importante anche che loro si rendano conto della fatica e dei sacrifici che ci sono dietro, perché tanti lavori, come il mio, possono apparire agli occhi di un ragazzo qualcosa di molto ‘luccicoso’ e basta. Invece io ci tengo tanto a far capire loro tutta la fatica che c’è dietro e quindi anche quanto ci tengo io e quanto sono felice quando ho nuove opportunità.

Cosa porterà Greta Mauro in Estate in Diretta? Cosa vedremo di tuo?

La cosa che ho imparato e che mi porto sempre dietro è che non puoi mai mentire al pubblico: bugie ai telespettatori non si possono dire, quindi devi fare sempre di tutto per essere te stesso davanti alla telecamera. Poi, per me, è sempre la prima volta. Sono sempre molto emozionata ogni volta che vado in onda e sono felice di questo, e poi io sono già di mio una che non ha filtri. Non c’è nessuna differenza tra quello che sono nella realtà e quello che appaio in tv, non metto nessun filtro tra me e la telecamera, quindi anche in Estate in Diretta porterò la mia curiosità, la mia empatia, i miei interessi. Il mio approccio è sempre di racconto, di cura, di attenzione, ma mai pruriginoso.

L’Estate in Diretta è un programma quotidiano in una fascia molto seguita di Rai1: è un bel traguardo, come la vivi nell’ottica della tua carriera?

Guarda, io racconta sempre una cosa: quando mi rifanno il tesserino rigido ogni anno, io chiedo sempre di mettere la mia foto della prima volta che sono entrata in Rai, nel 2003. In questa foto mi vedo talmente felice, che ogni volta rivoglio quella immagine con me, per rivivere quella gioia lì. In quel momento, in cui mettevo piede in Rai per la prima volta ho pensato: "Che bello! Finalmente!"

E poi, una volta messo piede per in Rai, le cose sono andate come speravi?

Sinceramente posso dire che mi è andata molto meglio di quanto potessi mai sperare e immaginare! E quella gioia e quell’entusiasmo lì, in effetti, non l’ho mai perso, anzi.

Potrebbe interessarti anche