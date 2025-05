La Rai ha un asso nella manica: in arrivo la soap che spiazza tutti Il Paradiso delle Signore abbandona, momentaneamente, i palinsesti televisivi, ma è in arrivo una nuova telenovela inedita per la Rai: Ritorno a Las Sabinas

Dal 16 maggio 2025 (contrariamente a quanto annunciato), tutti i fan de Il Paradiso delle Signore, dovranno momentaneamente dire addio alla loro soap preferita. I grandi magazzini milanesi degli Anni ’50, infatti, andranno in vacanza fino all’autunno prossimo e lasceranno il posto su Rai 1 alla serie Tv Ritorno a Las Sabinas, una telenovela spagnola che promette di non deludere e conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi. La storia, sempre su Rai 1 e sempre alle 16, ruota attorno alle sorelle Molina, Gracia e Paloma, che tornano nel loro paese natale, Manterana, per prendersi cura del padre Emilio. Il loro ritorno, però, riporta alla luce vecchi amori e segreti di famiglia che minacciano di sconvolgere le loro vite ancora una volta. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

