Il Paradiso delle Signore, quanto guadagnano gli attori della soap: le cifre che non ti aspetti

In onda da dicembre del 2015 su Rai 1, Il Paradiso delle Signore è ufficialmente andato in vacanza. Dopo l’attesissima puntata finale di lunedì 5 maggio, la celebre soap si prende qualche mese di pausa, dopo puntate fatte di intrecci, tensioni e amori travagliati. Nell’attesa di rivedere tutti i protagonisti, il primo canale ha scelto di rimpiazzare la serie con la telenovela Ritorno a Las Sabinas, in onda da lunedì 12 maggio e sempre alle 16, mentre i fan de Il Paradiso dovranno attendere l’autunno per rivedere i proprio beniamini alle prese con le dinamiche della decima stagione. In questi anni di messa in onda, la soap ha generato nel pubblico parecchie curiosità, una tra tutte riguarda un aspetto veniale ma molto discusso, ossia quanto guadagnano gli attori che rivestono i ruoli di Tancredi e company. Scopriamolo insieme.

Quanto guadagnano gli attori e le comparse de Il Paradiso delle Signore

Partiamo subito con il dire che non ci sono informazioni ufficiali sui cachet degli attori de Il Paradiso delle Signore, ma solo alcune indiscrezioni approssimative circolate in rete. Difficile dire, quindi, quanto guadagnino i protagonisti della celebre soap che tornerà a settembre con la decima stagione ma, quasi sicuramente, il loro compenso varia in base alla popolarità del personaggio, alle puntate girate, alla frequenza con cui si appare in video e all’impegno profuso. Si potrebbero ipotizzare cifre che possono variare da 325 euro al giorno di ripresa (stabilito dal contratto nazionale) per il compenso minimo, fino a diverse decine di migliaia di euro per le star più note e più presenti nella serie, un po’ come pare avvenga anche per gli attori di Un posto al sole, che dovrebbero percepire tra mille e 5mila euro a settimana. Non ci sono certezze, ma sembra che gli stipendi di coloro che recitano ne Il Paradiso delle Signore, siano pressoché uguali a quelli dei colleghi napoletani, spicciolo più spicciolo meno. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

