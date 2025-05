Fiorello ‘affossa’ il palinsesto Rai a La Pennicanza: “È sempre quello”. Poi la parodia sul collega De Martino Nella puntata di oggi, mercoledì 28 maggio, lo showman ha tirato una serie di frecciate ai piani alti di Viale Mazzini. E non è mancata l'ironia su Affari Tuoi. Ecco i dettagli.

Altro giro, a La Pennicanza, e altro show irresistibile messo in scena da Fiorello. Il mattatore Rai, affiancato da Biggio, oggi ha tirato un paio di bordate in sequenza ai piani alti di Viale Mazzini. Prima chiamando in causa il palinsesto (per Fiorello fin troppo ripetitivo) e poi con un riferimento diretto – e finta telefonata – all’ad Rai Giampaolo Rossi. E non è mancata, nella puntata di questo pomeriggio, anche una stoccata ad Affari Tuoi di De Martino. Programma che Fiorello ha imitato, con esiti esilaranti, proponendo un nuovo format dal titolo "Mi fido del pacco". Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

La Pennicanza, Fiorello affossa il palinsesto Rai e ‘chiama’ Giampaolo Rossi

Dopo un lungo flusso di sproloqui e battute, dai missili di Elon Musk a celebrazioni legate al creatore di James Bond, Fiorello ha chiamato in causa la Rai. E in particolare, ecco arrivare la bordata al palinsesto (peraltro non la prima, da parte dello showman). "Ma è sempre quello", ha scherzato il conduttore radiofonico, "ogni anno Ballando…ogni anno Tale e Quale…la cosa è ‘Ogni anno, teniamolo’".

Si è poi passati, quasi senza soluzione di continuità, da un messaggio vocale (vero) della figlia di Fiorello, a una finta telefonata con l’ad Rai Giampaolo Rossi. "Dica, sì…le pubblicità certo", ha iniziato il presentatore, tirando fuori la solita gag sugli spot imposti dai piani alti. "Ho capito noi non vogliamo gli spot perché lo spot potrebbe interrompere il flusso, il flusso di emozione…la faccio in diretta…va bene…due marchi contemporaneamente, così ottimizziamo lo spazio". Ed è seguito uno doppio spot, divertentissimo, recitato a voce da Fiorello.

La stoccata di Fiorello a De Martino e Affari Tuoi

In chiusura di puntata, a La Pennicanza, Fiorello e Biggio hanno introdotto un gioco alternativo al noto Affari Tuoi di Stefano De Martino. In sostanza, lo showman ha chiamato un fantomatico concorrente (in realtà Biggio, bravissimo) a cui erano stati spediti tre pacchi. È seguito poi un colloquio al limite del paradossale, mentre il suddetto concorrente si rifiutava di tenere il pacco del Lazio e optava, su proposta del Dottore, per il pacco dell’Umbria.

Fiorello ha battezzato il gioco "Mi fido del pacco". E alla fine, magicamente, il concorrente ha vinto i 300mila euro in palio. Cosa che ha dato l’opportunità all’amico di Amadeus per un’ultima stoccata alla Rai. "E siamo a 900 mila euro (di premi elargiti finora, ndr)…la Rai cadrà in disgrazia". Ma pure se i soldi in questione non sono reali, il ‘prurito’ ai piani alti, per l’irriverente libertà di Fiorello, rischia di essere concretissimo.

