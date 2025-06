Palinsesti Rai, la lista dei ‘bocciati’: chi sono i big rimasti senza programma (una è inaspettata) I Palinsesti Rai 2025-2026 fanno già discutere: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan sono fuori dai giochi, mentre si preparano a debuttare nuovi programmi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La Rai ha presentato ufficialmente i nuovi palinsesti 2025-2026 e, inutile dire, che questi hanno mostrato il volto nuovo che l’azienda assumerà. Una strategia innovativa ma fatta di scelte molto difficili perché, da quanto emerso, molti programmi e volti noti sono stati tagliati fuori. Il motivo sarebbe dovuto ai costi ma, come tutti sanno, anche il cambiamento più importante o necessario, richiede grande un grande sacrificio. Entriamo nel vivo di questo articolo e vediamo insieme tutte le novità che riguardano l’azienda di Viale Mazzini.

Palinsesti Rai, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan fuori dalla nuova stagione televisiva

Ormai è fatta! La Rai ha tirato le somme e ha presentato i palinsesti per la stagione 2025-2026. L’azienda di Viale Mazzini si rinnova completamente, fra tagli importanti, programmi messi in pausa e volti noti che spariscono dalla scena principale. A fare un passo indietro, almeno per il momento, sono due personaggi molto amati dal pubblico: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Per loro nella prossima stagione. Nessuna nuova collocazione né progetti futuri: Boomerissima e Obbligo o verità (che non aveva registrato buon ascolti), i due format che avevano segnato il ritorno di Marcuzzi in Rai, vengono cancellati, mettendo di fatto la conduttrice fuori dai giochi. Ancora più emblematica è la situazione di Cattelan. La chiusura di E poi c’è Cattelan ‘taglierebbe i ponti’ con quella parte di pubblico giovanile che, seppur piccola, ha provato simpatia per questo programma. E così, mentre la Rai ha deciso di tagliarlo fuori, dietro la porta pare ci sia Mediaset che, stando a quanto si vocifera, starebbe già preparando il terreno per accoglierlo. Nessun programma neanche per Serena Bortone (che fino a due anni fa conduceva Oggi è un altro giorno), anche quest’anno non appare nei palinsesti, e per Fiorello (nonostante, in questo caso, sia lui a non voler tornare, dopo il successo di Viva Rai 2).

Rai, quali sono i programmi cancellati nella stagione 2025/2026

Tra i programmi che, invece, non rivedremo troviamo Petrolio, lo storico programma di inchiesta di Duilio Giammaria. A cadere sotto i tagli ci sono anche Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego (che potrebbe però tornare in versione rinnovata dopo le gare di sci) e Il fattore umano su Rai 3. Tra le decisioni che sorprendono di più c’è la chiusura di Agorà Weekend, nonostante i buoni ascolti. Scompaiono anche Linea di confine, Rebus e Tango. A Tal proposito, Luisa Costamagna (conduttrice di Tango), con un post su Facebook, ha espresso la propria opinione sulla chiusura, anche se con un pizzico di amarezza:

È ufficiale: #Tango non tornerà a settembre. Sono state due stagioni piene di emozioni, 65 puntate traboccanti di contenuti, e io vado fiera di un programma che ho costruito in ogni dettaglio, con tutta la passione, l’entusiasmo e il rigore di cui sono capace. Fiera del mix tra serietà e leggerezza, della qualità dei dibattiti e dei temi affrontati, degli ospiti di altissimo livello che mi hanno onorata della loro presenza, delle rubriche che sono state copiate a destra e a manca, e delle notizie che siamo continuamente riusciti a far risuonare. A cominciare dalla verità (probabilmente ancora indicibile) sull’omicidio del generale Dalla Chiesa e dal coraggio della figlia Rita. Un programma che, quando è stato messo in una collocazione non penalizzante, con "traini" decenti, ha fatto anche ascolti eccellenti. Eppure è così: #Tango non tornerà a settembre.

Ma io sono fiera di #Tango. E togliergli la musica è, semplicemente, un’ingiustizia. (Io, comunque, continuo a ballare. Grazie a tutti quelli che l’hanno fatto con me)"

Elisa Isoardi e non solo tra le novità dei Palinsesti Rai

Tra abbandoni e sospensioni, la Rai propone una nuova offerta puntando su volti emergenti, linguaggi più semplici e una riorganizzazione dei palinsesti. A ottobre arriverà Bar Centrale con Elisa Isoardi, che sostituirà Sabato in diretta. Restano esclusi Emma D’Aquino, Francesco Giorgino e Vincenzo Schettini, le cui esperienze non rientrano nella nuova linea editoriale. La strategia mira a ridurre i costi, ripensare le fasce orarie meno forti e rendere la programmazione più coerente.

