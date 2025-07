Palinsesti Rai, il piano B dei bocciati: Marcuzzi da Carlo Conti e super fiction per Serena Autieri (ma c’è un big beffato) Ventura, Perego, Cattelan, Marcuzzi: ecco chi non ha trovato spazio nelle prossime stagioni, e come (e se) si sta reinventando. I palinsesti fanno una carneficina.

Qualcuno si ricolloca, altri restano fermi. Qualcuno cambia rete, qualcun altro resta sotto contratto ma senza alcun progetto all’orizzonte. I palinsesti Rai 2025-2026 non fanno solo notizia per le conferme e le new entry, ma anche per le assenze: nomi di peso, programmi cancellati e situazioni da gestire, in certi casi anche scomode. Vediamo tutto insieme.

Citofonare Rai 2 chiude, problemi per Paola Perego e Simona Ventura

Citofonare Rai 2 è uno dei titoli che salta. Nonostante lo share soddisfacente e una conduzione ben rodata, la Rai ha deciso di cancellarlo per lasciare spazio alle gare di sci previste nei weekend invernali. La vera questione però riguarda Paola Perego: è sotto contratto con l’azienda in esclusiva, con tanto di compenso garantito. Quindi, dovrà essere collocata da qualche parte, ma ad oggi non c’è nulla di concreto. L’anno scorso le era stato annunciato uno show in prima serata che non è mai andato in onda. Chissà.

Diverso il discorso per Simona Ventura. Non avendo un contratto di esclusiva, può muoversi liberamente e infatti lo ha fatto. Dopo il rifiuto di un reality su Rai 2 (poi affidato a Elettra Lamborghini), ha scelto di partecipare a L’Isola dei Famosi su Canale 5. Una mossa che ha irritato non poco i vertici Rai. Al momento resta nel cast fisso di Che tempo che fa, che come sappiamo è passato da tempo a Warner Bros. Discovery, ma con Viale Mazzini i rapporti sono ai minimi storici.

Marcuzzi a bocca asciutta, Chiambretti in Stand-by

Alessia Marcuzzi non condurrà nulla in Rai nella prossima stagione. Dopo gli esperimenti non riusciti di Boomerissima e Obbligo o verità, la sua unica apparizione sarà come giurata a Tale e Quale Show. Per il resto, si sposta su Prime Video, dove guiderà il reality The Traitors. Nessun astio, ma è evidente che la Rai non abbia voluto puntare ancora su di lei. Piero Chiambretti non figura nei palinsesti autunnali, ma non è fuori dai giochi: "Stiamo lavorando a una possibilità nel 2025 di Finché la barca va", ha detto Stefano Coletta, lasciando intendere che qualcosa potrebbe muoversi più avanti.

Alessandro Cattelan fuori dai giochi, almeno per ora

Sorprende il trattamento riservato ad Alessandro Cattelan, vero talento dato come papabile per un futuro da direttore creativo a Sanremo, che è stato scaricato dalla seconda serata di Rai2 Il suo late night show non ha funzionato, e per i nuovi vertici era il primo da tagliare. "Un talento complicato per la tv generalista", ha commentato Coletta, sottolineando che dovrebbe ripensare il suo posizionamento. Nel frattempo Cattelan si concentra sul teatro e sulla giuria di Italia’s Got Talent su Disney+, mentre con la Rai i contatti non sono ancora del tutto chiusi.

Gli altri bocciati dai palinsesti Rai

I tagli non hanno risparmiato neanche l’informazione. Fuori Rebus con Giorgio Zanchini, Agorà Weekend con Sara Mariani e Tango con Luisella Costamagna, che però potrebbe diventare ospite fissa nel nuovo talk di Massimo Giletti su Rai 3. Cancellato anche Petrolio con Duilio Giammaria. Antonino Monteleone non ha trovato spazio dopo gli ascolti deludenti di L’Altra Italia e Linea di Confine. Al momento è fuori dai giochi, ma potrebbe rientrare per logiche contrattuali. Emma D’Aquino, che aveva salutato il sabato pomeriggio di Rai 1 tra le polemiche, resta al Tg 1, ma non ci sono progetti in vista per lei. In seconda serata sparisce anche La fisica dell’amore di Vincenzo Schettini, e Serena Autieri perde SereNight e la conduzione del Festival del Circo di Montecarlo. Per lei, almeno, ci sarà la fiction Una famiglia imperfettae la co-conduzione del Prix Italia con Monica Setta.

Il quadro generale presenta tanti tagli, contratti da onorare e progetti rimandati, molti volti Rai restano senza un ruolo vero nella prossima stagione. Alcuni proveranno a reinventarsi, altri aspettano solo un nuovo progetto. Sarà il tempo a dirci come andrà per tutti loro.

