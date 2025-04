Federica Sciarelli, quanto guadagna la conduttrice di 'Chi l'ha visto?' (vicinissima alla pensione) Il prossimo autunno la conduttrice potrebbe congedarsi dopo 20 anni al timone di Chi l'ha visto?, ma pensare di sostituirla non è cosa semplice per la Rai.

Da oltre venti anni Federica Sciarelli è al timone di Chi l’ha visto?, una delle più longeve e seguite trasmissioni del servizio pubblico. La giornalista, classe 1958, compirà 67 anni il 9 ottobre prossimo e già nel 2024 aveva preannunciato al suo pubblico di essere vicina alla pensione. I telespettatori la amano e la seguono fedelmente, tanto che il programma è tra i più apprezzati della televisione e, ogni mercoledì, incassa ottime percentuali di share, oltre ad aver risolto migliaia di casi di scomparsa.

Riservatissima nella vita privata, che pare condivida con un compagno e il figlio Giovanni Maria, avuto da una precedente relazione, non ama molto esporsi più del dovuto, ma il pubblico ha su di lei parecchie curiosità. Una tra tante riguarda i suoi guadagni in Rai, e l’altra sul quando andrà in pensione effettivamente, cosa quest’ultima che preoccupa non poco gli abbonati che ormai associano Chi l’ha visto? al suo volto e alla sua professionalità.

Quanto guadagna Federica Sciarelli in Rai con Chi l’ha visto?

Sui guadagni in Rai di Federica Sciarelli non ci sono notizie ufficiali e certe. La giornalista è al timone di Chi l’ha visto? dal 2004, e negli anni si è fatta apprezzare tantissimo dal pubblico, grazie alla sua professionalità unita a un’alta dose di empatia, tanto che i telespettatori fanno fatica a immaginare il programma di Rai 3 senza di lei. Per quanto riguarda il suo stipendio, pare percepisca circa 240mila euro l’anno, o almeno questo è quello che si legge in rete, e che sembra corrisponda al tetto massimo imposto per i giornalisti Rai. Inoltre, però, Sciarelli è anche autrice di diversi libri, di cui ovviamente godrà dei diritti e delle percentuali sulle vendite.

Federica Sciarelli sempre più vicina alla pensione: quando andrà

Il 9 ottobre del 2025 Federica Sciarelli compirà 67 anni, e già da qualche mese aveva annunciato ai suoi telespettatori di essere vicina alla pensione. Nel 2024 il celebre volto di Chi l’ha visto? ha spento 20 candeline di conduzione del programma, e tra l’altro avrebbe avuto anche un anno di ferie non godute da smaltire. Come è noto a tutti, però, questa edizione è ancora sotto la sua attenta guida, quindi si presume che sul fronte ferie si sia trovato un accordo economico con l’azienda. Resta incerto, invece, il suo imminente pensionamento, ma soprattutto su chi potrebbe essere la nuova immagine della trasmissione. Difficilissimo, infatti, trovare una possibile sostituta (o sostituto), dato che il pubblico è fidelizzato alla sua persona e in tanti sperano che posticipi la pensione e rimanga salta al timone di Chi l’ha visto?.

