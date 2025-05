Rai: Elisa Isoardi soffia il posto a Mara Venier, Incoronata Boccia promossa, Giletti ‘trascurato’ Aria nuova per alcuni volti noti della Tv pubblica, mentre Lo Stato delle Cose passa nelle mani della Direzione Approfondimenti.

Tempo di rivoluzioni in casa Rai e nuovi collocamenti. Alcuni dei voti più noti dell’azienda pubblica vedranno i loro ruoli in Tv stravolti, mentre altri verranno ‘lasciati indietro’. Da Elisa Isoardi, che lascerà la conduzione on the road di Linea Verde per nuovi lidi, a Incoronata Boccia, pronta pare per assumere le vesti di nuovo capo ufficio stampa del servizio pubblico. La prossima stagione de ‘Lo Stato delle Cose‘ di Massimo Giletti, invece, passa dalle mani della Direzione Rai Cultura a quella degli Approfondimenti di Paolo Corsini, una sorta di retrocessione in una rete che non ha certo fatto di tutto per promuovere il programma e il suo conduttore.

Elisa Isoardi su Rai 1 con un people show al posto di Mara Venier

Come aveva già anticipato Davide Maggio, dalla prossima stagione televisiva, Elisa Isoardi non sarà più a Linea Verde. Se tra le ipotesi di ricollocamento della conduttrice c’era quella di vederla al timone di Sabato in Diretta, al posto di Emma D’Aquino, Dagospia ha lanciato un nuovo scoop. L’ex della Prova del Cuoco, potrebbe invece approdare nella fascia delle ore 14 con un people show nuovo di zecca che entrerebbe in gioco invece di "Le Stagioni dell’amore" di Mara Venier, programma già cancellato.

Incoronata Boccia promossa in Rai: ecco cosa farà la giornalista

Aria nuova in Rai anche per Incoronata Boccia. Sempre su Dagospia, Giuseppe Candela scrive di un nuovo incarico per la giornalista che dal TgR Sardegna è passata alla vicedirezione del Tg1, per poi approdare su Rai 3 con la conduzione di "Spes" che ha toccato l’1,6% di share. Pare che potrebbe essere proprio Boccia il nuovo capo ufficio stampa del servizio pubblico, al posto di Fabrizio Casinelli promosso, invece, alla Direzione Comunicazione, dopo il presunto passaggio di Nicola Rao alla direzione di Radio 1 e del Giornale Radio.

Lo Stato delle Cose e Massimo Giletti lasciano Rai Cultura: che succede

Nonostante gli ascolti oltre al 5% di share, Lo Stato delle Cose non è decisamente il programma più in sintonia con l’establishment di Rai 3. La trasmissione non viene quasi mai promossa e menzionata dai colleghi sulla rete, ma è comunque stata riconfermata per la prossima stagione. Tornerà quindi in onda sulla terza rete a settembre ma ci sarà una novità: il talk passa dalle mani della Direzione Rai Cultura a quelle della Direzione Approfondimenti di Paolo Corsini. Per i più maliziosi una specie di retrocessione dovuta, forse, perché probabilmente il talk di Giletti è visto come un corpo estraneo, con temi e ragionamenti poco affini con quelli storici del canale.

