Lo Stato delle Cose, Giletti lancia Tg3 Linea Notte ed è caos: lui fa un errore e Giandotti lo gela. Social divisi Nella puntata del 7 aprile Massimo Giletti sbaglia con la conduttrice del Tg3 Linea Notte e divide i social: ecco la gaffe e la risposta di Monica Giandotti

Nella nuova puntata de Lo Stato delle Cose, in onda su Rai Tre lunedì 7 aprile 2025, c’è spazio per tutto: in primis, per Michele Santoro, il Generale Roberto Vannacci e Vladimir Luxuria, criticata sui social perché interrompe sempre il suo interlocutore durante i confronti in studio, l’ultimo dei quali sempre con Francesco Storace. Ma in tutto ciò non manca una gaffe del conduttore Massimo Giletti che tocca Monica Giandotti, presentatrice di Tg3 Linea Notte, trasmesso subito dopo la trasmissione. La conduttrice, infatti, risponde a tono al giornalista, conquistando alcuni degli utenti attivi sui social e interessati agli argomenti da lui proposti. Ecco cosa è successo al termine della puntata del 7 aprile de Lo Stato delle Cose.

Lo Stato delle Cose, puntata 7 aprile 2025: cosa è successo tra Giletti e Giandotti

Non ci aspettavamo di vedere una reazione in diretta per una D mancata. Certo, a nessuno fa piacere quando viene pronunciato in modo errato il proprio nome o cognome, quindi è giusto che l’errore venga fatto notare così che in futuro una gaffe di questo tipo non ricapiti. Però è anche vero che si tratta della prima volta che Giletti sbaglia a dire il suo cognome e che, dal video che sta girando sui social, non sembra assolutamente averlo fatto apposta, ed è per questo che non ci attendevamo una risposta da parte della presentatrice. Ma cosa è successo? Pochi secondi prima del termine della puntata de Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti ha bloccato l’ospite in studio per passare la linea a Tg3 Linea Notte, condotto da Monica Giandotti, che però è stata presentata dal conduttore come "Monica Giannotti", e ciò ha provocato la reazione della sua collega. "Devo dare la linea a Monica Giannotti" ha detto Giletti, il quale è stato subito corretto dalla diretta interessata, che lo ha gelato appena è stata mostrata in studio: "Caro Massimo, grazie per la linea. Una piccola annotazione: è ‘Giandotti’, non ‘Giannotti’. Così magari la prossima volta ci salutiamo con i cognomi giusti".

Ricordiamo che è già accaduto che Massimo Giletti, involontariamente, facesse una gaffe durante la diretta de Lo Stato delle Cose. Basti pensare a quella volta che ha sbagliato il nome dell’inviata nel lanciare un collegamento. In quel caso, il conduttore aveva chiuso l’intervento del filosofo, opinionista e saggista Massimo Cacciari – che in realtà voleva portare avanti una discussione diventata un po’ concitata – per lasciare spazio a un collegamento con il Libano, introducendo però l’evento con queste parole: "In collegamento dal Libano, dove si trova la Gregoraci". In realtà si trattava della giornalista Rai Lucia Goracci, che sull’errore non si è soffermata, continuando a svolgere il suo lavoro come sempre.

Monica Giandotti e Massimo Giletti travolti dalle polemiche

Alla fine della puntata del 7 aprile, non sono mancate le polemiche sui social nei confronti dei due interessati. C’è chi si è schierato con la conduttrice di Tg3 Linea Notte e chi invece ha difeso Giletti. Tra le reazioni contro il giornalista, ricordiamo: "Applausi totali a lei", "La bellissima Monica Giandotti che rimprovera con sguardo sexy il signor Giletti è stato qualcosa di sublime. Così la prossima volta ci salutiamo coi nomi corretti", "E la Giandotti manda a fanc**o Giletti, come è giusto che sia". Come anticipato, non tutti si sono schierati con la Giandotti: "Ma si può essere così polemicucce e fuori luogo per una N dimenticata?", oppure: "Eh, ma stasera la vedo particolarmente acida. Anche con gli ospiti in studio. La polemica deve essere nell’indole dei conduttori del Tg3 Linea Notte".

