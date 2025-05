La rivincita di Massimo Giletti: il suo talk è un successo (nel silenzio Rai): perché lo snobbano Lo Stato delle Cose sorprende superando il 7% di share, ma la poca sintonia del conduttore con l’establishment di Rai3 è più che evidente: cosa succede.

Il ritorno in Rai ha portato a Massimo Giletti grandi soddisfazioni, almeno per ciò che riguarda i dati di ascolto e l’apprezzamento da parte del pubblico. La puntata di ieri sera del suo programma Lo Stato delle Cose in onda su Rai3 ha registrato 1.156.000 spettatori con il 7.3% di share, un risultato record che lo ha confermato come il primo talk del lunedì sera. Indubbiamente una grande rivincita per il conduttore che, tuttavia, continua ad essere particolarmente snobbato sia dalla rete stessa che dagli altri colleghi: ecco il motivo e cosa accadrà.

Massimo Giletti, il suo talk è un successo ma la rete lo snobba: perché

Il talk Lo Stato delle Cose, condotto su Rai3 da Massimo Giletti dopo il suo rientro nella rete ammiraglia, continua a registrare apprezzamenti con ascolti spesso oltre il 5% di share e punte che superano addirittura il 7%. Numeri davvero interessanti che battono anche quelli registratati in precedenza su Rai3 dalla stessa Bianca Berlinguer.

Nonostante questo, però, il buon Giletti continua a non essere visto di buon occhio in quel di Rai3, e la sua trasmissione non viene quasi mai promossa o menzionata dai colleghi della rete. La domanda allora sorge spontanea: perché tutti lo snobbano? La verità è che Lo Stato delle Cose non è certo il programma più in sintonia con l’establishment di Rai3, questo perché Massimo Giletti è solito trattare temi e ragionamenti poco affini a quelli storici del canale e dunque non totalmente in linea con la filosofia della rete.

Lo Stato delle Cose riconfermato a settembre, ma con un cambiamento

Gli ascolti parlano chiaro: il talk di Giletti piace al pubblico e questo è indubbiamente un dato che i vertici Rai non possono sottovalutare. Proprio per questo, Lo Stato delle Cose è stato riconfermato su Rai3 anche per la prossima stagione televisiva. Giletti tornerà dunque in onda sulla terza rete a partire da settembre, ma non senza un sostanziale cambiamento.

Proprio in virtù di quanto detto in precedenza, il buon Massimo Giletti tornerà in onda ma solo a seguito di una ‘piccola’ retrocessione. In particolare, il talk passerà dal controllo della Direzione Rai Cultura a quello della Direzione Approfondimenti di Paolo Corsini. Un cambiamento che agli occhi del pubblico non è così evidente, ma che dimostra per l’ennesima volta come il programma di Giletti si presti ad essere visto dalla rete come una sorta di ‘corpo estraneo’, diverso dagli altri contenitori televisivi della rete. Ma come direbbe il grande Patrick Swayze, "Nessuno può mettere Giletti in un angolo", e saranno come sempre gli ascolti a decretarne o meno il vero successo.

