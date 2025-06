Emma D’Aquino: “Sabato in diretta chiude”, l’addio con bordata alla Rai (e il ruolo di Elisa Isoardi) Nell’ultima puntata stagionale, la giornalista annuncia che il programma non ripartirà dopo l’estate: “Non per mia scelta”. Al suo posto su Rai 1 arriverà la Isoardi.

E’ calato il sipario su Sabato in Diretta. Lo spin-off de La Vita in Diretta, partito lo scorso 14 settembre, dopo otto mesi di messa in onda è arrivato al capolinea della sua seconda stagione. Ieri pomeriggio, infatti, la conduttrice Emma D’Aquino ha guidato l’ultima puntata dell’edizione 2024/2025 chiudendo la diretta con un annuncio spiacevole e polemico riguardo al futuro del suo programma.

"Sabato in Diretta chiude non per scelta mia": l’annuncio di Emma D’Aquino

In genere le ultime puntate prima della sosta estiva sono caratterizzate da saluti e dall’arrivederci a settembre dei conduttori al proprio pubblico. Ma Emma D’Aquino ieri ha stupito tutti annunciando al termine della puntata la chiusura definitiva di Sabato in diretta, che non riaprirà i battenti dopo l’estate. Quello della conduttrice è stato un discorso dai due volti. Prima i ringraziamenti a tutto il team dello show e al pubblico (che l’ha seguito con discreti risultati di shate) e poi lo doccia fredda conclusiva con tanto di addio ai telespettatori della trasmissione: "Sabato in Diretta è stata una bellissima esperienza professionale – ha esordito la D’Aquino visibilmente emozionata – Tra le più belle e le più care che mi porto dietro in quel bagaglio che mi porto dietro da sempre e che è fatto dei tanti anni di lavoro in Rai. Ma voglio ringraziare soprattutto voi che ci avete seguito in tanti fin dalle prime puntate". La conduttrice ha poi gonfiato il petto per gli ascolti ottenuti da Sabato in Diretta, che è riuscito a contenere i danni su Rai 1 in una fascia oraria (dalle 17.10 alle 18.45) resa quasi proibitiva dalla sfida contro Verissimo:

"Ci avete seguito da casa, su Rai Play e ho letto continuamente i vostri messaggi sui social. Molti complimenti, qualche critica, qualche suggerimento che ho tenuto in considerazione come sono abituata a fare. Un pubblico che è cresciuto in questi 8 mesi, ci tengo moltissimo a dirlo. È cresciuto lentamente, ma questo è normale in tutti i nuovi programmi. Sabato in diretta è ed è stato un nuovo programma. Questo saluto non è un arrivederci, perché a settembre Sabato in diretta non tornerà in onda e certamente non per scelta mia".

Nel sabato di Rai 1 arriva Elisa Isoardi

La scelta della Rai di cancellare lo spin-off di La Vita in Diretta non è un fulmine a ciel sereno. Il programma di Emma D’Aquino, pur avendo trovato (strada facendo) una sua dimensione preferendo l’analisi dei temi social alla cronaca, non ha convinto in pieno i vertici Rai che già da alcune settimane hanno deciso di affidare quello slot orario a Elisa Isoardi dall’autunno 2025. L’ex compagna di Salvini sarà in onda ogni sabato pomeriggio sulla prima rete e lascerà la conduzione di Linea Verde Italia. Al momento non si conosce ancora il titolo del programma e il suo format. L’unica cosa certa è che la Isoardi tornerà alla conduzione in studio dopo l’ultima stagione trascorsa ‘on the road’ alla guida del suo precedente programma.

Il futuro di Emma D’Aquino in Rai

Resta ancora da decifrare, invece, quello che sarà il futuro di Emma D’Aquino in Rai. La giornalista catanese negli ultimi anni ha condotto format che si sono messi in evidenza per la qualità dei temi trattati, come Amore Criminale su Rai 3 e Vittime collaterali su Rai 1. Al netto della decisione di chiudere Sabato in diretta, i vertici Rai la considerano una risorsa preziosa e sono orientati ad affidarle un nuovo format nella prossima stagione televisiva.

