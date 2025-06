Flavio Montrucchio sarà un volto di Rai 1 anche in autunno, la promozione (meritatissima): rimpiazzerà una big Il vincitore del GF e conduttore di Primo Appuntamento prenderà il posto di Elisa Isoardi e affiancherà Monica Caradonna: Rai 'pesca' ancora da Discovery

Sarà Flavio Montrucchio il nuovo conduttore di Linea Verde Estate. Dopo l’annuncio di Paolo Conticini a I Fatti Vostri al fianco di Anna Falchi, infatti, Rai continua a "pescare" dal circuito Discovery: Montrucchio sarà al timone non solo dello spin-off dello show del daytime di Rai 1 nei mesi più caldi, ma prenderà anche il posto di Elisa Isoardi alla guida di Linea Verde Italia. Scopriamo tutti i dettagli.

Flavio Montrucchio nuovo conduttore di Linea Verde Estate e Linea Verde Italia

Non solo Paolo Conticini, che a partire dal prossimo autunno sostituirà Tiberio Timperi (passato a Tg1 Mattina) e affiancherà Anna Falchi alla conduzione de I Fatti Vostri. Rai e la Direzione Intrattenimento Day Time hanno deciso di continuare a fare "shopping" dal roster del circuito Discovery e Flavio Montrucchio – volto di punta di Real Time e soprattutto di Primo appuntamento, condotto dal 2019 – prenderà le redini di Linea Verde Estate. Il conduttore debutterà al fianco di Margherita Granbassi alla guida dello spin-off estivo di Linea Verde già a partire da domenica 16 giugno e terrà compagnia al pubblico di Rai 1 nella stagione più calda, ma non solo.

Al termine di Linea Verde Estate, infatti, Flavio Montrucchio condurrà anche Linea Verde Italia. Stando a quanto rivelato dal portale DavideMaggio, il conduttore torinese classe 1975 prenderà il posto di Elisa Isoardi, che sarà invece impegnata nel sabato pomeriggio di Rai 1 con il nuovo programma Bar Centrale. Montrucchio affiancherà così Monica Caradonna, confermata per il terzo anno consecutivo nel daytime del mezzogiorno pre-festivo di Rai 1.

La consacrazione di Montrucchio in Rai: la grande occasione

Forte del successo di Primo appuntamento e di vari spin-off di Bake Off Italia in onda su Real Time, Flavio Montrucchio si avvia così verso una "promozione" in vista della prossima stagione Rai, che a breve presenterà i palinsesti ufficiali per il 2025/26. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello e marito della showgirl Alessia Mancini non è un volto nuovo in viale Mazzini, dal momento che dal 2023 conduce Cook 40’ su Rai 2. Proprio come per Paolo Conticini (annunciato come nuovo conduttore de I Fatti Vostri), Montrucchio ha debuttato alla conduzione in Rai alla guida dello Zecchino d’Oro nel 2015. Ora arriva anche per lui la (doppia) grande chance su Rai 1 in viaggio per l’Italia al timone di due spin-off di Linea Verde, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nel palinsesto del daytime.

