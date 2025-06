Rai: Elisa Isoardi ‘alla Maria De Filippi’ e Fialdini in bilico tra due canali La rete ammiraglia è alle prese con la definizione del palinsesto televisivo per la prossima stagione: ecco i retroscena emersi nelle ultime ore.

È tempo di importanti decisioni in casa Rai, dove i vertici e gli addetti ai lavori sono alle prese con la definizione del palinsesto televisivo per la prossima stagione, che sarà presentato in maniera ufficiale a luglio. Nonostante non vi siano ancora certezze sui nomi e sui progetti scelti per il prossimo anno, tra le indiscrezioni e i retroscena che emergono in queste ore troviamo il nome di Elisa Isoardi come conduttrice di un nuovo people show per il sabato pomeriggio di Rai1 e una Francesca Fialdini il cui futuro su Rai1 appare invece ancora in bilico: scopriamo di più.

Elisa Isoardi ‘alla Maria De Filippi’: nuovo People Show su Rai1

Tra le prime indiscrezioni emerse in queste ultime ore in merito alla definizione del nuovo palinsesto televisivo Rai troviamo il nome della bella e talentuosa Elisa Isoardi alla guida di un nuovo people show nel sabato pomeriggio di Rai1. Come riportato nel retroscena di Affari Italiani, il programma condotto da Elisa andrà infatti in onda su fra le 14 e le 16 del sabato, e si presenterà come un people show con al centro i conflitti familiari.

Un contesto che vedrà dunque figli contro genitori e parenti in generale che cercheranno un modo per mettere fine ai loro conflitti. Insomma, un format che vede come esempio di maggior successo il celebre C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Per Elisa Isoardi non sarà certo facile confezionare un programma dall’esito altrettanto positivo, ma per lei sarà indubbiamente una sfida molto importante.

Rai, Francesca Fialdini in bilico tra due canali

Nel frattempo, il futuro della conduttrice Francesca Fialdini su Rai1 rimane ancora in bilico, e si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Nunzia De Girolamo prendere il suo posto alle redini di Da noi… a ruota libera. Sul noto portale Dagospia è infatti possibile leggere: "De Girolamo potrebbe conquistare la seconda parte della domenica pomeriggio, fascia attualmente occupata da Francesca Fialdini con l’irrilevante Da noi a ruota libera, produzione inspiegabilmente appaltata a una società esterna".

Allo stesso tempo, le indiscrezioni ipotizzano un rilancio di Francesca Fialdini su Rai3 con un progetto più stabile e visibile. Al momento è importante sottolineare che, sia per ciò che riguarda il futuro lavorativo della Isoardi che quello di Francesca Fialdini, siamo ancora nel campo delle ipotesi, dato che la rete ammiraglia presenterà i palinsesti televisivi autunnali solo a luglio. Fino ad allora, tutto è ancora possibile.

