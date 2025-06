Elisa Isoardi sbarca su Rai 1 con il suo Bar Centrale: ma Fialdini potrebbe guastare i piani Isoardi accende il sabato pomeriggio di Rai 1 con Bar Centrale, tra storie inedite e qualche incognita. Ma dietro le quinte spunta il nodo legato alla Fialdini.

Lasciata Linea Verde, Elisa Isoardi torna su Rai 1 con un programma tutto suo. Nuovo programma, nuova sfida. La conduttrice torna al centro della scena con un format che mescola racconto popolare e attualità quotidiana, cercando di intercettare il cuore dell’Italia più autentica. Oltre che un ritorno televisivo, questo rappresenta per Isoardi anche tentativo di ricostruirsi uno spazio stabile dopo stagioni altalenanti. Un progetto che arriva in un momento in cui Rai 1 sta rimescolando le carte del weekend, tra nuove proposte e vecchie certezze.

Elisa Isoardi ci riprova il sabato con Bar Centrale

Dopo il tiepido risultato su Rai 2, la conduttrice riparte con Bar Centrale, in onda in diretta ogni sabato dalle 14 alle 15. Il format è un people show prodotto dalla grandissima casa di produzione StandByMe, di Simonetta Ercolani. Al centro, le storie di persone comuni, con uno sguardo preciso sulla provincia italiana, come rivelato da DavideMaggio.it: "Il programma vedrà al centro della scena storie di persone comuni con un occhio attento alla provincia italiana". Questo l’obiettivo dichiarato, ma resta da vedere se il pubblico del sabato pomeriggio premierà la scelta. Soprattutto considerando che, nello stesso slot, Canale 5 continua a puntare con le sue soap, che difficilmente deludono il pubblico di affezionati al genere. Parlando invece di traino di ascolti, dopo Bar Centrale spazio a Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela e a seguire A Sua Immagine. Manca ancora una decisione su chi chiuderà il pomeriggio prima de L’Eredità.

I problemi di palinsesto e l’incognita di Francesca Fialdini

Fino a qualche giorno fa sembrava certo il passaggio di Da Noi… a Ruota Libera al sabato, per lasciare la domenica libera a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, che dalla seconda serata sarebbe salita di fascia. Ma a rompere gli equilibri potrebbe essere il contratto di Francesca Fialdini, che prevede un vincolo alla domenica. Un dettaglio che complica le scelte della rete. De Girolamo avrebbe dovuto occupare la fascia lasciata libera dalla Fialdini, forte dei buoni ascolti ottenuti il sabato sera, ma se quest’ultima dovesse restare dov’è, tutto salterebbe. La partita si chiuderà ufficialmente il 27 giugno, quando a Napoli saranno presentati i nuovi palinsesti Rai. Intanto, la Isoardi scalda i motori. Dopo anni di stop and go, spera di trovare stabilità con un programma che porta finalmente il suo nome e il suo stile. Il sabato pomeriggio di Rai 1, dovrebbe quindi avere una nuova padrona di casa. Ma come sappiamo, alla fine spetterà al pubblico l’ultima parola.

