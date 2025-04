Elisa Isoardi, furto sul set di Linea Verde e poi la scelta choc: “Lascia il programma”, cosa succede La troup ha subito una grossa rapina durante le riprese a Livorno. Questo mentre aumentano le ipotesi di abbandono per la conduttrice.

Linea Verde Italia, programma in onda ogni sabato su Rai1, è uno spin-off del più longevo Linea Verde nel quale le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna portano i telespettatori in giro per le città italiane parlando di prodotti tipici ed eccellenze agroalimentari, biodiversità, agricoltura, sostenibilità e innovazione. Nelle ultime ore è diventato virale un video postato sui social dalla Caradonna che mostra Elisa Isoardi intenta a raccontare una spiacevole avventura vissuta dalla troup. Durante le riprese del programma a Livorno, gli addetti ai lavori (conduttrici comprese) hanno subito un furto molto importante. Tutto questo mentre si fanno sempre più insistenti i rumors sul possibile abbandono del programma da parte della Isoardi per approdare in altri lidi: scopriamo di più.

Elisa Isoardi derubata durante le riprese di Linea Verde Italia

"Giornata movimentata a Livorno", ha scritto Monica Caradonna sotto al video postato sui social nel quale la collega Elisa Isoardi racconta quanto accaduto. "Ci hanno rubato tutto. Hanno rotto il van, non so con cosa. Mi hanno rubato la borsa con il telefono, portafogli, carta di credito. Diciamo che è stata una bella trasferta". La conduttrice ha sporto subito denuncia in Questura e ci ha tenuto anche a ringraziare le forze dell’ordine per la grande efficienza. "Purtroppo sono cose che possono capitare e non è per colpa di una persona che si può giudicare un territorio. Livorno ha tante cose belle che nonostante l’episodio noi racconteremo con amore", hanno aggiunto le conduttrici a QuiLivorno.

Elisa Isoardi lascia Linea Verde Italia per un nuovo programma

Ma rimanendo sempre in tema Linea Verde Italia, da quanto riportato dall’esperto Davide Maggio, pare che Elisa Isoardi stia concretamente pensando all’abbandono. In particolare, Maggio ha rivelato che la conduttrice non sarà più nel programma del sabato di Rai1 a partire dalla prossima stagione. Una scelta fatta, secondo le indiscrezioni, per potersi dedicare completamente alla conduzione di un nuovo programma in studio sempre nella fascia oraria del daytime.

Al momento non si hanno indicazioni precise sul programma che Elisa andrà a condurre, anche se le prime ipotesi hanno già iniziato a circolare. Secondo Davide Maggio, l’ipotesi più accreditata potrebbe essere quella del sabato pomeriggio di Rai 1 al posto di Emma D’Aquino. L’esperimento di Sabato in Diretta condotto proprio da lei terminerà alla fine della stagione in corso e chissà che proprio Elisa Isoardi non possa prendere il suo posto con un nuovo programma. Per avere qualche certezza in più non rimane che aspettare ulteriori conferme.

