Stasera in tv (25 marzo): De Martino mette nei guai Rai 1, Veronica Gentili saluta (e poi dimezza Le Iene) Tutti i programmi da vedere stasera in tv, martedì 25 marzo 2025: dalla nuova puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2, alle indagini de Le Iene.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di tutti i tipi, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 25 marzo 2025 in prima serata.

Quali sono quindi i programmi migliori della serata?

Stasera in tv (25 marzo), cosa vedere: De Martino su Rai 2 contro Veronica Gentili su Italia 1

La serata televisiva del 25 marzo 2025 offre una vasta gamma di programmi per soddisfare tutti i gusti. Su Rai 1 spazio alla seconda puntata della serie francese Morgane 4 – Detective geniale, che sette giorni fa ha debuttato con un sonora flop (12,8%) contro Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, che come ogni martedì si sdoppia dopo Affari Tuoi. Reduce dagli ascolti quasi da record della scorsa puntata (16% di share), anche oggi STEP punta a vincere la serata degli ascolti tv puntando su una folta schiera di super ospiti vip, tra cui Flora Canto e Paolo Belli. Per Rai 1, che ormai da settimane perde sistematicamente la sfida del martedì sera contro Stasera tutto è possibile, un nuovo flop sarebbe un campanello d’allarme da non ignorare. La terza opzione principale della serata è Le Iene Show su Italia 1, che stasera 25 marzo andrà in onda per l’ultima volta di martedì. A partire dalla prossima settimana, lo show di Veronica Gentili perderà la doppia puntata settimanale e andrà in onda solo la domenica per permettere alla conduttrice di dedicarsi alla preparazione della nuova stagione dell‘Isola dei Famosi, in partenza a inizio maggio.

Programmi tv stasera, 25 marzo: Le ragazze, È sempre Cartabianca, diMartedì

Su Rai 3, va in onda Le Ragazze, il programma di Francesca Fialdini che racconta storie di donne italiane attraverso le generazioni, offrendo uno spaccato della società italiana dal dopoguerra a oggi. Canale 5 propone il film Redeeming Love, una storia d’amore ambientata nel periodo della corsa all’oro americana. Rete 4 trasmette È sempre Cartabianca, il talk show di Bianca Berlinguer che approfondisce temi di attualità e politica con dibattiti accesi e ospiti di rilievo, mentre La7 proporrà un nuovo appuntamento con il talk diMartedì condotto da Giovanni Floris.

Per gli appassionati di cinema, il canale 20 offre Bastille Day: Il colpo del secolo, un thriller d’azione ambientato a Parigi. Su TwentySeven, va in onda Casper, il film che racconta le avventure del famoso fantasmino amichevole. Infine, Cine 34 propone Fantozzi, la celebre commedia italiana che ha reso immortale il ragioniere più sfortunato d’Italia. Con una tale varietà di programmi e film, la serata del 25 marzo 2025 promette intrattenimento per tutti i gusti.

