Isola dei Famosi, l’annuncio su Veronica Gentili e la svolta con Zeudi: “Contratto in arrivo”. Nel cast anche ex vippona famosissima Un'esperta di gossip social ha lanciato due indiscrezioni (clamorose) sui partecipanti al reality dei naufraghi. Oltre alla Di Palma, anche l'ex di Donnamaria. Ecco i dettagli.

Si avvicina L’Isola dei Famosi, prevista per il prossimo maggio 2025. Ed ecco spuntare, ovviamente via social, le prime indiscrezioni-bomba sul cast del reality. Pare infatti che la conduttrice, Veronica Gentili – appena ufficializzata con una nota da Mediaset – potrà fare affidamento su due volti notissimi provenienti dalla Casa del Grande Fratello. La prima è Zeudi Di Palma, rivelazione di quest’ultima edizione e potenzialmente un colpo grossissimo per la produzione dello show. La seconda, invece, è un’ex atleta emersa dal Gf Vip di qualche anno fa. E in molti la ricorderanno per la relazione (poi naufragata) con Edoardo Donnamaria. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, Gentili fa il ‘colpaccio’ con Zeudi

Sarà l’edizione della rinascita. O almeno, questa è la speranza ai piani alti del Biscione. Perché dopo il flop clamoroso dell’anno scorso, L’Isola dei Famosi è pronta a ripartire a maggio, non appena sarà conclusa su Canale 5 l’avventura del nuovo reality targato Ilary Blasi, The Couple. Alla conduzione, stavolta, niente Vladimir Luxuria, ma l’ex Iena Veronica Gentili. Che a quanto pare potrà fare affidamento su due volti conosciutissimi in ambito reality show.

A rivelarlo, con un paio di indiscrezioni-bomba, è l’esperta di gossip Deianira Marzano. Che oggi nelle sue storie Instagram ha stupito i fan con due nomi inattesi. In primis, Zeudi Di Palma, di cui la Marzano ci parla riprendendo un’anticipazione di Amedeo Venza. Ma se Venza non rivelava dettagli – "contratto di lavoro in arrivo per Zeudi! Pare che un noto programma la vorrebbe nel cast della prossima edizione! Al momento non possiamo dire altro – Deianira è invece molto più esplicita.

L’esperta scrive infatti, riferendosi a Zeudi, "Ben presto potreste vederla all’Isola dei Famosi!". Se così fosse, sarebbe un colpo decisivo per provare a rilanciare il reality dei naufraghi. Dato che Zeudi ha un fandom fortissimo, e questo potrebbe creare un certo hype sui social, alimentando a cascata l’interesse per il programma.

L’indiscrezione su Antonella Fiordelisi

Il secondo nome rivelato dalla Marzano è invece Antonella Fiordelisi. Assoluta protagonista del Grande Fratello Vip 7, nel 2022, si è fatta conoscere anche per la relazione tormentata con l’ex volto di forum Edoardo Donnamaria. Sul suo conto, Deianira Marzano diffonde su Instagram l’indiscrezione condivisa da un utente anonimo: "La Fiordelisi ha sostenuto il provino ed è fortemente voluta dalla redazione dell’Isola". E la riposta dell’esperta alla notizia è (giustamente) entusiasta: "Magariiii, Antonella è una sportiva, sarebbe super adatta per l’Isola!".

In effetti il passato da schermitrice di Antonella potrebbe farle comodo, per superare le notevoli sfide fisiche (e mentali) in Honduras. Ma va detto che i nomi appena fatti, Zeudi e Fiordelisi, non sono ancora confermati al 100%. Anche se gli indizi di questo tipo difficilmente sono lontani dalla verità.

La conferma (ufficiale) di Veronica Gentili all’Isola

Nel frattempo, pochi minuti fa Mediaset ha ufficializzato con una nota la presenza di Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi. Mancava solo l’ufficialità, ed ecco che il Biscione sigilla il primo nome fondamentale.

"La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola", leggiamo nella nota, "un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia. Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali".

