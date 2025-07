Stasera in tv (15 luglio): Bianca Berlinguer chiude e Max Angioni prepara un debutto col botto I programmi da vedere stasera in tv, martedì 15 luglio 2025. Da È sempre cartabianca, passando per la Partita del cuore su Rai 1 e lo show di Max Angioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 15 luglio 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (15 luglio), cosa vedere: la Partita del cuore contro Max Working

lka serata di questo martedì 15 luglio si gioca su più fronti: da una parte l’impegno e la solidarietà, dall’altra la leggerezza e l’ironia. La prima serata di Rai 1 è infatti occupata da La Partita del Cuore, che quest’anno va in scena da L’Aquila con la sua 34ª edizione intitolata "La Rivincita". Una serata evento, condotta da Eleonora Daniele, che vede scendere in campo la Nazionale Cantanti contro la Nazionale dei Politici, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il "Progetto Accoglienza", a sostegno delle famiglie dei bambini ricoverati. Tra musica, sport e ospiti come Gabry Ponte, assisteremo ad una partita piena di intrattenimento. Diversa invece la proposta di Italia 1, che alla stessa ora manda in onda Max Working – Lavori in corso, nuovo show di Max Angioni, con risate e gag a volontà. Angioni si mette alla prova in mestieri improbabili, raccontando il tutto con il suo stile surreale e scatenato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E mentre Rai 1 e Italia 1 tentano il tutto per tutto, Rai 2 propone Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre, un altro appuntamento con le risate, ma stavolta con la simpatia di Enrico Brignano . Su Rai 3 torna il viaggio con Kilimangiaro, sempre fedele al suo spirito esplorativo e culturale. Su Canale 5, invece, arriva La notte nel cuore, nuova promettente soap turca del quinto canale. Su Rete 4 va in onda per l’ultima volta prima della sosta estiva l’approfondimento con È sempre Cartabianca, l’appuntamento del martedì con Bianca Berlinguer e il suo talk a base di politica, attualità e ospiti in studio.

Chiudono la programmazione alcuni film distribuiti tra le reti minori: su 20 va in onda Breaking In, su TwentySeven c’è Ancora 48 ore, mentre su La 5 troviamo la commedia sentimentale 7 ore per farti innamorare. In definitiva, quella del 15 luglio è una prima serata che offre strade molto diverse da percorre, a seconda dei gusti di ognuno.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche