Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 1 luglio 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (1 luglio), cosa vedere: È sempre cartabianca e Storie al bivio Show contro Juve-Real Madrid

Questo martedì 1º luglio 2025, in prima serata, la TV generalista propone un mix vario e interessante. Tra chi punta sull’intrattenimento leggero, e chi su storie più intime, chi sul cinema e chi non rinuncia al dibattito politico. Insomma, ce n’è per tutti. A cominciare dalle due principali opzioni della serata, ospitate da Rai 2 e Canale 5. Due reti che si sfidano con toni molto diversi. Su Rai 2 va in onda Storie al bivio Show, condotto da Monica Setta. Un programma che ruota attorno ai momenti decisivi della vita, quelli in cui si prende una direzione invece di un’altra. Gli ospiti raccontano le proprie scelte più difficili, i momenti di rottura, i cambiamenti choc. Un format per chi ha voglia di ascoltare storie vere.

Dall’altra parte, su Canale 5, va in scena il grande calcio internazionale. Alle ore 21, infatti, c’è il fischio di inizio di Juventus-Real Madrid, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per club. I bianconeri, reduci dalla batosta subita contro il Manchester City nell’ultima gara del girone, sfideranno le ‘Merengues’ con l’obiettivo di andare avanti nel torneo e tenere alta la bandiera italiana, visto che l’Inter è stata eliminata ieri sera dalla Fluminense. Vista l’importanza della partita e il grandissimo seguito di tifosi che vanta la Juve, l’impressione è che stasera Canale 5 potrebbe fare il botto di share staccando nettamente tutte le altre reti.

Su Rai 1, invece, si va sul classico con Un amore regale, un film sentimentale che promette atmosfere eleganti e trame da fiaba. Perfetto per chi ama le storie romantiche dei contorni regali, con abiti da gala e protocolli da rispettare. Rai 3 intanto propone un nuovo appuntamento con Kilimangiaro, che anche in estate non rinuncia al viaggio, alla scoperta e al racconto. Documentari, immagini spettacolari e approfondimenti culturali che fanno venir voglia di partire verso location da sogno. Chi invece ha voglia di entrare nel vivo dell’attualità, può puntare su Rete 4. Lì va in onda E’ sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer che prosegue va avanti nonostante il periodo estivo a differenza del rivale DiMartedì, ormai in pausa da alcune settimane su La7. Il programma della quarta rete è reduce dall’ottimo risultato di share ottenuto la scorsa settimana (7,2%) e anche stasera si candida a essere una delle opzioni televisive forti del prime time. Italia 1 si affida al cinema con la commedia romantica …e alla fine arriva Polly, una di quelle pellicole che, pur non essendo recentissima, continua a far sorridere e a intrattenere. Una storia d’amore buffa, un po’ incasinata, con Ben Stiller e Jennifer Aniston alle prese con le (dis)avventure del cuore.

Per chi preferisce delle pellicole alternative, ci sono altre proposte interessanti. Su 20 va in onda Smokin’ Aces, un action dai ritmi serrati, mentre su TwentySeven torna Johnny English colpisce ancora, perfetto per chi ha voglia di una risata surreale in stile britannico con il volto di Mr. Bean. Mentre su Cine 34, spazio alla commedia partenopea con Una festa esagerata, firmata da Vincenzo Salemme. Cosa aspetti? Accendi la TV e sintonizzati sul canale giusto per te.

