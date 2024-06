Allarme Rai, dopo Amadeus rischia di perdere anche Affari Tuoi: cosa succede Dopo l’addio del conduttore non c’è ancora stato alcun lancio della prossima stagione con Stefano De Martino (in attesa della presentazione dei palinsesti)

Lavori in corso in casa Rai. In attesa della presentazione dei palinsesti della prossima stagione, in viale Mazzini sono giorni intensi per la "ristrutturazione" della programmazione, anche e soprattutto dopo l’addio di Amadeus. L’ormai ex volto di punta della tv di Stato ha salutato il pubblico di Affari tuoi lo scorso 1° giugno (quando è andata in onda l’ultima puntata) dando appuntamento al prossimo autunno. Come rivelato da Fanpage, tuttavia, il futuro delle Regioni rimaste in gara è ancora incerto dal momento il destino del programma sarebbe appeso a un filo. Scopriamo perché e cosa succederà.

Rai, il futuro di Affari tuoi dopo Amadeus

Lo scorso 1° giugno è andata in onda l’ultima puntata di Affari tuoi (con la vittoria di Angela e Tommaso, che si sono aggiudicati 50mila alla Regione Fortunata), durante la quale Amadeus ha salutato il pubblico di Rai 1 dopo una lunga cavalcata iniziata a settembre 2023. Come noto, il conduttore ha dato l’addio alla Rai e dal prossimo autunno sbarcherà su Nove (dove potrebbe portarsi il format dei Soliti Ignoti). "Vi saluto subito perché non avrò il piacere di giocare con voi ma vi divertirete ugualmente la prossima stagione. Saluto tutti, grazie, è stato un piacere conoscervi" ha dichiarato Amadeus in chiusura di serata, dando così appuntamento al pubblico di Rai 1 alla prossima stagione quando, salvo sorprese, subentrerà Stefano De Martino. Dopo la firma del contratto pluriennale destinato a renderlo il nuovo volto di punta della Rai, infatti, il conduttore campano prenderà il posto di Amadeus dopo il biennio d’oro del collega.

La presentazione dei palinsesti 2024/25

Come fatto notare da Fanpage, tuttavia, finora è stato proprio Amadeus l’unico a parlare di una prossima stagione di Affari tuoi. Il futuro della Regioni e dei concorrenti rimasti in gara, infatti, sarebbe ancora in bilico. Nel corso dell’ultima puntata del game show (alla quale non erano presenti i dirigenti Rai) non è infatti arrivato il tradizionale lancio dell’edizione successiva, che forse i vertici hanno preferito non affidare all’ex conduttore Amadeus; il destino di Affari tuoi sarebbe dunque ancora da definire. La sensazione, tuttavia, è che la tv di Stato non si priverà di un programma spesso e volentieri oltre i 5 milioni di mezzo di spettatori a sfiorare il 30% di share e che notizie (e, soprattutto, la conferma) della prossima stagione arriveranno nella giornata della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2024/25 prevista a Napoli per metà luglio.

