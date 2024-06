Affari Tuoi chiude col botto di Angela, ma sui social la standing ovation è per Amadeus: “È finita un’era” Durante la puntata dell'1 giugno la concorrente, affiancata da suo marito, gioca una partita assai sfortunata, ma tutto finisce con la vittoria

Nell’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus nel preserale di Rai1 sabato 1 giugno sfida il Dottore la concorrente delle Marche, Angela (da Ancona), che gioca con il pacco numero 6 ed è affiancata in studio dal marito Tommaso, padre dei suoi 3 figli: Martina, Eleonora e Riccardo, i quali hanno rispettivamente 19, 17 e 16 anni.

In questa occasione Amadeus viene accolto con un fragoroso applauso del pubblico, che al suo ingresso si alza in piedi e sfoggia dei cartelli con su scritto "Grazie Ama", il che porta il diretto interessato a commuoversi tanto da dire: "Ultima puntata di Affari Tuoi, fatemi ringraziare il meraviglioso pubblico di Rai1, il pubblico delle vittorie". Tra le persone in studio, seduta in prima fila, c’è anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, a sostenerlo nel corso della sua ultima apparizione in Rai, prima di lasciare la rete ammiraglia della televisione pubblica per proseguire la carriera al Nove, canale di Discovery. Prima di iniziare la partita Amadeus ringrazia tutti pacchisti che non hanno ancora avuto modo di sfidare il Dottore: "Vi saluto subito perché non avrò il piacere di giocare con voi, ma vi divertirete ugualmente la prossima stagione. Quindi grazie, è stato davvero un piacere conoscervi".

Affari Tuoi, puntata dell’1 giugno 2024: cosa è successo ad Angela e Tommaso

Con i primi 6 tiri Angela e Tommaso, sposati da quasi 20 anni, perdono 30mila, 50mila e 75mila, ma mantengono in gioco tutte le cifre più alte, tanto che Amadeus urla "campane a festa". La prima offerta è di 35mila euro, ma viene rifiutata perché la coppia vuole arrivare fino al gran finale. Con la prima chiamata vanno via anche i 100mila euro e successivamente il Dottore offre il cambio: "Aspettiamo", dice lei. Altri due blu escono di scena e la situazione diventa equilibrata, almeno fino a quando non perdono anche i 300mila euro, una botta pazzesca per la coppia che sperava di portare a casa la cifra più alta della serata.

Ora restano solo i 200mila. Il Dottore chiede ad Angela da quante puntate è pacchista e lei, furba, dice "99", ma in realtà sono 18 ("Le ho segnate") e l’offerta è quindi di 18mila euro, rifiutata dai diretti interessati. Poco dopo Amadeus blocca qualche secondo la partita per ringraziare tutto lo staff tecnico del programma e la Rai: "Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie". In seguito ai tiri successivi il Dottore propone 23mila euro e la concorrente commenta: "Ci vuole molto tempo per mettere da parte una cifra come questa, almeno per noi. Avendo 3 figli, a livello di spese è come se avessimo tre gemelli perché hanno 20 mesi di differenza e quindi dovrò pagare 3 Università insieme, 3 patenti… Per noi è un piccolo aiuto, ma vogliamo andare ancora avanti". Una volta rifiutata l’offerta, se ne vanno anche i 200mila euro e la partita è ormai giunta al capolinea: l’offerta scende addirittura a 3mila euro, mai successo ad Affari Tuoi. "No guarda, lo trito io. Non merita quel metro e mezzo che devi fare. Un’offerta di una tristezza immensa", commenta Amadeus senza farle nemmeno rifiutare l’offerta di persona.

Poi eliminano anche i 10mila euro e decidono di andare alla Regione Fortunata: dopo aver scoperto che nel loro pacco ci sono 50 euro, la prima opzione della coppia, per 100mila euro, è la Puglia: "Siccome mio padre è venuto a mancare all’improvviso, provo a vedere se mi sta vicino in quest’altro modo. Per un periodo sono stata molto male tutte le sere, poi in un sogno mi hai detto ‘stai tranquilla perché non mi è successo niente, toccami, io sono qui, non sono dove mi avete riposto. Io sono sempre vicino a te. Poi ho avuto altri segnali della sua presenza e così adesso voglio provare la Puglia", spiega la concorrente. Non è la Puglia la Regione Fortunata, e allora Tommaso punta sulla Sicilia e la coppia porta a casa 50mila euro, con Angela che ringrazia a gran voce Amadeus e lo abbraccia forte per diversi secondi in quanto felice. La diretta si conclude con il conduttore che augura "buona estate" a tutti.

Le polemiche sui social

Come al solito, le polemiche sui social sono all’ordine del giorno, ma quelle più aspre sono rivolte al trattamento riservato ad Amadeus: "Comunque vedere che i dirigenti Rai non erano presenti li o che il Tg1 non ha neanche menzionato l’ultima puntata di Affari Tuoi mi fa pensare parecchio. E pensare che fino a febbraio il Tg1 leccava il cu*o ad Ama per gli annunci di Sanremo…", oppure: "La riconoscenza pari a zero della Rai verso Amadeus è la vera dimostrazione del perché stanno scappando tutti!" Ma non è finita qui: "Tutte le trasmissioni che stanno terminando o sono terminate in questi giorni hanno concluso con torte e festeggiamenti vari… tranne Affari Tuoi", "Ma io mi aspettavo il discorso finale di Amadeus", "Ma come, neanche un saluto ufficiale finale? No, non ci credo".

Qualcun altro invece pensa che la vittoria alla Regione Fortunata sia programmata: "Mah… A me puzza un po’ come finale…", "Palesemente erano a conoscenza della regione", "Diciamo che è un po’ sospetta ma sono contenta lo stesso. Ama ci vediamo al 9", "Emozionantissimi eh. Mi sa tanto di vittoria decisa a tavolino", "Che combinazione". Non mancano commenti relativi all’ultima puntata condotta da Amadeus: "Mi sento come se stessi dicendo addio a una parte di me", "Adesso cosa guarderò ogni sera? Piango", "Secondo me Ama ha voluto aiutarli lasciando la regione che aveva detto il marito… Contentissima e pronta a piangere all’idea di non vedere più Ama ad Affari Tuoi", "E comunque quest’ultima puntata mi sta facendo molto male", "Affari Tuoi ufficialmente finito, grazie per aver dato un senso alle mie serate Ama" e "Quanto avrebbe voluto dire ‘ci vediamo presto, sul Nove’. Si è trattenuto un sacco".

Infine, non mancano gli apprezzamenti nei confronti del lavoro del conduttore e i riferimenti a Stefano De Martino: "Questo Signore è una bellissima persona, prima di essere un grande conduttore. Ha preso dalle ceneri programmi come Sanremo, affari tuoi e li ha resuscitati cambiati migliorati catturando sempre più i giovani. Mancherà tanto, ma siamo tutti pronti per il 9", "Finita ufficialmente l’era Amadeus, ora va progettata quella di Stefano De Martino che a mio avviso potrebbe fare davvero bene rafforzando ancora di più questo splendido game. Altro che Soliti Ignoti…"

