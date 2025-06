Report, 'sforbiciata' della Rai a Sigfrido Ranuicci: esplode il caso sulle prossime puntate Stando alle ultime indiscrezioni il programma di Rai 3 rischierebbe di perdere almeno quattro puntate nella prossima stagione: cosa succede

Monta il malumore in casa Rai in vista della presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione 2025/26. Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, infatti, i vertici della tv di Stato sarebbero al lavoro su pesanti ‘tagli’ in vista del prossimo anno per rispettare il piano di contenimento dei costi. A farne le spese, tuttavia, non sarebbero solo i programmi ‘minori’; secondo quanto riportato da FanPage, infatti, anche Sigfrido Ranucci e Report potrebbero andare incontro a una riduzione. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Rai, Report ‘tagliato’ nei nuovi palinsesti: il futuro di Sigfrido Ranucci

Manca poco più di una settimana alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 e, stando agli umti rumor, in viale Mazzini tirerebbe una brutta aria. Il motivo? In seguito all’approvazione di un piano di contenimento dei costi, i vertici della tv pubblica starebbero optando per dei tagli non indifferenti nell’offerta del prossimo anno. Dal ritorno di Nicola Savino e Iva Zanicchi fino alla nuova formula di Domenica In non mancherebbero le novità, ma a farne le spese sarebbero anche e soprattutto i programmi ‘minori’ (Petrolio, Il Fattore umano, Rebus, Tango e Generazione Z, L’Altra Italia vanno verso la chiusura, così come Agorà Weekend). Stando a quanto riportato da FanPage, tuttavia, anche Report e Presadiretta potrebbero essere ridimensionati.

Il programma di Sigfrido Ranucci – che quest’anno ha ben figurato negli ascolti, soprattutto senza la concorrenza di Fabio Fazio nel prime time della domenica – rischierebbe infatti un importante ‘taglio’. Secondo quanto svelato da FanPage, infatti, la Rai avrebbe deciso di ridurre la durata stagionale di Report, che nella prossima stagione potrebbe avere ben quattro puntate in meno. La situazione di Presadiretta (condotto da Riccardo Iacona) non sarebbe tanto migliore, dal momento che i vertici della tv di Stato avrebbero optato per una stagione con due appuntamenti in meno.

La situazione in viale Mazzini

Al momento, ovviamente, si tratta solo di rumor. Quel che è certo è che i ‘tagli’ Rai rischiano di fare precipitare la situazione. In viale Mazzini, nelle ultime ore, sarebbe montato il malcontento generale; dall’Ad Giampaolo Rossi al direttore coordinamento di Stefano Coletta, passando per il direttore dell’offerta Palinsesti Imbriale e soprattutto il responsabile del genere approfondimento Paolo Corsini, i vertici della tv pubblica potrebbero perdere la fiducia in vista della prossima stagione.

