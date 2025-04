Barbara D'Urso in Rai, il retroscena su Domenica In e il futuro di Mara Venier. Cosa succede Secondo Dagospia, 'Carmelita' sarebbe in cima alla lista dei vertici Rai per guidare Domenica In, ma resta da capire cosa farà Mara Venier.

A due anni dal divorzio a sorpresa con Mediaset, la carriera di Barbara D’Urso rimane in stand-by, sospesa alla perenne attesa di una svolta che pare imminente e che però non arriva mai. Se l’ex signora dalla tv del pomeriggio è rimasta senza collocazione, però, è per un motivo ben preciso. Su di lei penderebbe la damnatio memoriae lanciata da Pier Silvio Berlusconi. Questo, almeno, è ciò che scrive Dagospia, parlando però di una possibile varco per ‘Carmelita’ in Rai.

Barbara D’Urso torna in tv dopo 2 anni: cosa farà

Barbara D’Urso non è più in tv come conduttrice dal giugno 2023, quando Mediaset con una nota stampa inattesa e gelida troncò il rapporto lavorativo con la conduttrice che per anni era stata una dei simboli di Canale 5 e di un certo modo di fare televisione tra trash e infotainment. Quella separazione sorprese tutti e fu voluta unilateralmente dal ‘Biscione’, ma tutti credevano che la D’Urso ci avrebbe messo poco a trovare una muova sistemazione, essendo una dei volti più famigliari e amati della tv italiana. Non è andata così. Da due anni ‘Carmelita’ è ferma perché – secondo quanto scrive Dagospia –né la Rai, né La7 o il Nove si sono fatti avanti con una proposta concreta, pare per paura di fare uno sgarbo a Pier Silvio Berlusconi. Fatto sta che il veto alla conduttrice napoletana in Rai è caduto solo in due occasioni, entrambe ospitate: l’intervista a Domenica In e la partecipazione a una puntata di Ballando con le stelle in qualità di Ballerina per una notte. In entrambi i casi, la presenza di Barbara D’Urso non ha deluso le attese, portando hype social e crescita di share tv agli show di Mara Venier e Milly Carlucci.

Barbara D’Urso in Rai: l’ipotesi Domenica In

D’altronde, in una tv italiana dopo i conduttori capaci sono merce sempre più rara, tenere ai box una fuoriclasse come la D’Urso rappresenta una scelta autolesionista. Proprio per questo, stando a indiscrezioni sempre più insistenti, il periodo di oblio di ‘Barbarella’ sembra avere i giorni contati. Dagospia parla infatti di una Rai intenzionata ad affidarle un programma, pur evitando di fare uno sgarbo a Pier Sivio Berlusconi che ha dato l’ok alla presenza a Sanremo di Gerry Scotti, ma soprattutto ha spento gli show di punta del Biscione durante la settimana del Festival contribuendo al successo di share di Carlo Conti. Inizialmente, l’idea dei vertici di Viale Mazzini era quella di consegnare a Barbara D’Urso uno show in prime time su Rai 1. Ora, però, l’ipotesi più solida porta a un’altra fascia oraria, quella della domenica pomeriggio.

"La seconda idea, che sta sempre più frullando al duplex Rossi-Mellone per arruolare la Reietta del Biscione – si legge sempre su Dagospia – è la conduzione dello show pomeridiano "Domenica in". Trono occupato con buon successo di ascolti da Mara Venier che, una volta sondata sul suo futuro, ha fatto sapere a chiare note che non intende mollare: vuole restare ancora una stagione alla guida di "Domenica in". La prossima settimana sarebbe in agenda un incontro tra Mellone e Mara Venier in cui si definirà il destino di Zia Mara, che in questo periodo è alle prese con un momento delicato per la salute di suo marito Nicola che l’ha spinta a trasferirsi a Milano.

