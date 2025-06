Ore 14 Sera, Milo Infante torna su Garlasco dopo le polemiche: cosa vedremo stasera Nella versione Prime time del talk, il giornalista e i suoi ospiti tornano sull'omicidio di Chiara Poggi e sul mistero dei dna e dell'impronta 10.

Secondo appuntamento in prime time per Milo Infante. Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, il giornalista torna su Rai 2 con Ore 14 Sera, la versione in prima serata del talk pomeridiano della rete. La scorsa settimana, al suo debutto, il programma è partito con un ottimo 8,3% di share, conquistando 1 milione e 20mila spettatori. Tanto l’interesse del pubblico per le tematiche affrontate da Infante e dai suoi ospiti: tra le storie di cronaca, raccontate tra testimonianze, inchieste e collegamenti in diretta, infatti, si tornerà a parlare del Delitto di Garlasco e del giallo di Villa Pamphili, due dei casi che stanno tenendo banco ormai da giorni su tutti i giornali e tra l’opinione pubblica. Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni.

Ore 14 Sera, anticipazioni e ospiti seconda puntata (19 giugno)

Nella seconda delle quattro puntate previste di Ore 14 Sera, in onda oggi su Rai 2 dalle 21.20, Milo Infante torna ad occuparsi principalmente di due dei fatti di cronaca nera più discussi in questi giorni. Nel primo spazio, dedicato al Delitto di Garlasco, dove 18 anni fa venne uccisa Chiara Poggi, il giornalista e gli ospiti in studio commenteranno le nuove indagini in corso nella villetta di via Pascoli: gli inquirenti stanno cercando di capire se il delitto sia stato compiuto da più persone, mentre sull’impronta 10 trovata sulla superficie interna del portone d’ingresso dell’abitazione, considerata tra le tracce rilevanti per la Procura di Pavia che ha riaperto le indagini, non c’è sangue.

Spazio poi al giallo di Villa Pamphili e al mistero sull’identità di madre e figlia, le due vittime trovate senza vita nel parco il 7 giugno scorso. L’arresto in Grecia di Francis Kaufmann – alias Rexal Ford (l’uomo che si spacciava per il marito della vittima) – ha sollevato ulteriori misteri sulla morte della neonata e della mamma. L’indagato era stato visto comportarsi in modo strano, con in braccio la bambina due giorni prima del ritrovamento dei corpi e lui raccontava che la donna li aveva abbandonati.

Le polemiche social dopo la prima puntata

Da ormai cinque anni Milo Infante è protagonista del pomeriggio di Rai 2 con Ore 14, per questo il suo debutto in prime time ha sollevato un grande hype sui social. Pur strappando un ottimo dato di share, la prima puntata notturna del programma è stata accompagnata da qualche polemica sui social. Nonostante la bravura con cui Milo Infante ha trasferito la formula vincente pomeridiana in prima serata, infatti, molti utenti hanno puntato il dito contro la presunta mancanza di un vero contraddittorio durante il blocco dedicata al delitto di Garlasco.

Quando e dove vedere Ore 14 Sera in tv e streaming (giovedì 19 giugno 2025)

Ore 14 Sera va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, con streaming gratuito disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

