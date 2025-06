Non solo Report, la Rai ‘taglia’ anche Giletti e cancella un big. Cala la mannaia del 3 per cento Lo Stato delle Cose, Iacona e Sottile verso la riduzione, Petrolio chiude i battenti e rischiano tanti, Ranucci sbotta: “Non hanno avuto il coraggio di dirmelo”

Tagli pesanti in vista in casa Rai. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti per la stagione 2025/26 che si terrà venerdì prossimo a Napoli, infatti, l’offerta della tv di Stato sembra destinata a essere ridimensionata. Non solo le terze serate: a fare spese del piano di contenimento dei costi saranno tantissimi show, compresi alcuni programmi di punta come Report o Lo Stato delle Cose. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Rai: Ranucci, Giletti, Sottile, tutti i ‘tagli’ della prossima stagione

Nonostante il successo dell’ultima edizione (con serate anche oltre il 10% di share, soprattutto in assenza della concorrenza dell’ex Fabio Fazio), Report si avvia verso la ‘riduzione’ in vista del prossimo anno. Come emerso negli ultimi giorni, infatti, il programma di Sigfrido Ranucci sembra destinato a passare dalle 28 puntate inizialmente previste 24 prime serate. Si tratta di un taglio pesante (sostanzialmente consiste in un mese di programmazione) e di un rumor che non sarebbe affatto andato giù a Ranucci. "Sapevo dei tagli ma non interessavano Report… Lo apprendo dalle agenzie, a me non hanno ancora avuto il coraggio di comunicarmelo" avrebbe dichiarato stizzito il conduttore a Davide Maggio.

Il nuovo piano di contenimento dei costi della tv pubblica, però, avrebbe allargato il suo raggio d’azione. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, anche Massimo Giletti sarebbe destinato alla ‘riduzione’. Nonostante l’ottimo finale dell’ultima edizione sulla scia dei nuovi risvolti del delitto di Garlaco, infatti, nella prossima staguine Lo Stato delle Cose dovrebbe passare da 32 a 25 puntate. Un brutto taglio per uno degli ultimi ‘baluardi’ di Rai 3, ma la stessa sorte toccherebbe anche a FarWest di Salvo Sottile (sei puntate in meno) e a Presadiretta di Riccardo Iacona (due appuntamenti in meno). Per quanto riguarda Rai 2, invece, anche Citofonare Rai 2 con Paola Perego dovrebbe essere notevolmente ridimensionato (mentre rimane incerta la conferma di Simona Ventura).

Petrolio chiude: tutti i programmi sotto il 3% a rischio

Una sorte peggiore, tuttavia, toccherebbe a Petrolio di Duilio Gianmaria, destinato alla chiusura. Così come per le terze serate, inoltre, tantissimi programmi andrebbero verso la cancellazione. Il Fattore umano, Rebus, Tango e Generazione Z, L’Altra Italia (ma anche, nonostante i buoni risultati, Agorà Weekend): tutti i programmi sotto la soglia del 3% di share nell’ultima stagione sarebbero destinati a scomparire dal palinsesto.

