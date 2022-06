Presentati i palinsesti Rai 2022-2023: quali sono le novità Questa mattina a Milano sono stati ufficializzati i nuovi programmi della prossima stagione: Cattelan, Ilaria D'Amico e Alessia Marcuzzi tra i grandi ritorni

Fonte: Ufficio Stampa Rai

Una nuova stagione per dare il via a una nuova era. Stamattina a Milano sono stati presentati ufficialmente i palinsesti dei canali Rai 2022-23; l’AD Carlo Fuortes ha parlato di "una nuova Rai", facendo riferimento all’offerta televisiva per la prossima stagione, che sarà la prima dell’era della direzione e organizzazione per generi. Scopriamo insieme le principali novità.

Palinsesti Rai: le novità

Per quanto riguarda RaiPlay, Elena Capparelli ha annunciato un nuovo programma per Valerio Lundini, in collaborazione ancora con Benincasa, dal titolo Conferenza Stampa, in cui saranno i giovani a fare domande alle star. Spazio poi anche a un nuovo talent BBC, The Rap Game, con Capo Plaza, Wad e Roshelle in giuria. Tante anche le serie acquistate.

Luca Milano (Raikids) ha confermato che il Junior Eurovision Song Contest, in programma l’11 dicembre, andrà in onda su Rai 1, mentre la direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano ha annunciato il ritorno della Coppa Davis sulle reti Rai, forse con Panatta al commento. Per Cinema e Serie Tv numerose conferme; la novità più grande è un documentario su Francesco Totti di Alex Infascelli.

Per il daytime ovviamente tante conferme; due grandi novità per il pomeriggio – con Bella Ma di Pierluigi Diaco, e Nei tuoi panni di Mia Ceran – e soprattutto per il weekend. Arriveranno Italiani Fantastici, Ti Sembra Normale, Top (con Greta Mauro e Tinto e Fede) il sabato e Vorrei Dirti Che – con Elisa Isoardi in giro per l’Italia – e Ribelli con Emma D’Acquino la domenica.

Vari documentari in arrivo, tra cui un ritratto di Sophia Loren, la vita di Pio La Torre (firmato da Walter Veltroni) e I magnifici 4 della risata, dedicato a Beningni, Verdone, Nuti e Troisi e condotto da Emanuela Fanelli.

L’attesissimo prime time sarà arricchito, come annunciato da Stefano Coletta, da Nudi per la Vita, con Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, Sing Sing di Stefano De Martino, Boomerissima di Alessia Marcuzzi su Rai 2 e Non sono una signora (in stile Drag Race Italia). Nel preserale Paolo Conticini condurrà il gioco Una Scatola al Giorno. La grande notizia è l’arrivo in seconda serata su Rai2 di Alessandro Cattelan con il suo EPCC, oltre a Belve con Francesca Fagnani e Mi Casa es Tu Casa con Cristiano Malgioglio.

Per quanto riguarda il blocco cultura due grandi novità: Geppi Cucciari il venerdì in prima serata su Rai 2 e Paolo Sorrentino il sabato sera su Rai 3. Per gli approfondimenti arriveranno Che C’è di Nuovo con Ilaria D’Amico, Il Cavallo e la Torre con Marco Damiliano, Tempo e Mistero con Giancarlo De Cataldo; Monica Giandotti assumerà la conduzione di Agorà.

Tantissime novità infine nel mondo delle fiction.

