Alessia Marcuzzi: nuovi dettagli sul programma in arrivo su Rai 2 Potrebbe chiamarsi “Boomerissima” il nuovo show che segnerà il ritorno della conduttrice in tv il prossimo autunno: sarà un varietà simile a I migliori anni

Emergono nuovi retroscena sul ritorno di Alessia Marcuzzi in tv. Dopo un anno "sabbatico" la conduttrice romana dovrebbe infatti sbarcare in Rai con un nuovo programma nella prima serata di Rai 2; con il proseguire della trattativa vanno delineandosi anche nuovi dettagli sullo show, svelate in particolare dal portale TvBlog. Scopriamo le ultime notizie.

"Boomerissima"

Il nuovo programma che Alessia Marcuzzi condurrà in Rai potrebbe chiamarsi Boomerissima, e dovrebbe essere composto da sei puntate in prima serata a partire da novembre su Rai 2. Lo show sarà realizzato da Banijay Italia, con cui la conduttrice ha già collaborato, trattandosi della stessa casa produttrice de L’Isola dei Famosi.

A dispetto del titolo, Boomerissima non dovrebbe essere un confronto tra la generazione Z e quella "boomer", bensì un varietà costruito sulla falsariga de I migliori anni di Carlo Conti (che, fra l’altro, tornerà nel 2023 su Rai 1), con un focus particolare su due anni precisi a puntata, commentando riguardo cosa essi hanno rappresentato per l’Italia. Si tratterà, in sostanza, di un racconto del nostro paese, una sorta de I migliori anni orientato verso un pubblico più giovane, con alcune sfide dedicate al mondo dello spettacolo, della cronaca, della cultura o dello sport .

Nuovi dettagli emergeranno sicuramente alla presentazione dei palinsesti Rai di martedì prossimo; quello che è certo è che il programma arriverà in autunno e non solo sarà il primo show condotto da Alessia Marcuzzi in televisione dopo l’addio a Mediaset di giugno 2021, ma si tratterà anche di una sorta di ritorno alle origini per la conduttrice, che negli anni degli esordi, quasi 18 anni fa, aveva preso parte a Il grande gioco dell’oca su Rai 2.

