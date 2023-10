Oriana Marzoli: la romantica dedica per Daniele Dal Moro mette a tacere le critiche L'ex gieffina ha dedicato al fidanzato una lettera d'amore, con la quale ha voluto replicare a chi sostiene che la loro sia solo una relazione mediatica.

Negli ultimi giorni Oriana Marzoli ha fatto molto parlare di sé: la sua esperienza al Gran Hermano Vip non si è conclusa come si aspettava, ed è finita al centro di non poche polemiche. Per fortuna, però, pò ancora contare sull’amore. Nonostante gli alti e bassi, l’ex gieffina si dice ancora perdutamente innamorata di Daniele Dal Moro, conosciuto ormai quasi un anno fa nella casa del Grande Fratello Vip e dal quale non si è più allontanata. E ora, dopo alcuni momenti di crisi, la modella venezuelana ha voluto dedicare al fidanzato una romantica lettera condivisa sui social.

Oriana Marzoli, la lettera d’amore per Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli ha dunque pubblicato una serie di scatti che la ritraggono in compagnia di Daniele Dal Moro: i due appaiono insieme in diverse occasioni, dalla casa del Gf Vip alle vacanze estive, e a corredo delle foto l’ex gieffina ha scritto una romantica dedica. "Non siamo perfetti, né fingiamo di esserlo", si legge su Instagram. "Siamo solo due persone che nonostante le loro differenze, trovano sempre mille e una ragione e soprattutto mille desideri per stare insieme". Marzoli ha poi ricordato come si sono conosciuti e come è iniziata la loro storia d’amore: "Ci siamo conosciuti in quella che per me è stata la migliore esperienza della mia vita, e tu sei stato uno dei motivi che l’ha resa più speciale. Non è stato tutto rosa, ma era REALE". La lettera termina poi con una romantica dichiarazione d’amore per Daniele Dal Moro: "Forse non siamo la tipica coppia "perfetta" che si vede da queste parti, ma per me vale molto di più il sentimento così grande che c’è tra noi. Questo sì che è perfetto…E anche se abbiamo molto carattere noi due e siamo "due imbecilli" ti amo e soprattutto amo ciò che siamo così com’è".

Con questo post condiviso sulle sue pagine social, Oriana Marzoli ha dunque messo a tacere le numerose critiche che sono state rivolte a lei e al fidanzato, che vengono spesso accusati di mantenere una relazione di facciata esclusivamente per continuare a far parlare di sé e accrescere la propria notorietà. Secondo i detrattori, infatti, la loro storia d’amore non avrebbe nulla di reale, e sarebbe nata – così come starebbe proseguendo – soltanto per questioni mediatiche. In più, negli ultimi giorni Oriana Marzoli deve fare i conti anche con le polemiche che si sono sollevate dopo il suo addio al Gran Hermano Vip: mentre la produzione sostiene che lei abbia lasciato il programma spontaneamente, lei continua ad accusare il reality spagnolo di averla cacciata.

