Torna in TV La casa stregata, il film che racconta la storia di Giorgio, interpretato da Renato Pozzetto, un impiegato milanese trasferito a Roma, che si sposa con Candida (Gloria Guida), una donna dolce e innamorata. I due vanno a vivere in una villa apparentemente perfetta, ma che si rivela infestata da presenze misteriose. Dietro la facciata romantica, infatti, si nasconde una maledizione secolare: Giorgio e Candida sono la reincarnazione di due amanti del passato, colpiti da un incantesimo. Tra oggetti che si muovono da soli, suoceri invadenti e strane apparizioni, la coppia affronta una convivenza complicata, e l’unico modo per liberare la coppia di spiriti che la abita è di non avere rapporti fino alla prima luna piena dopo le nozze.

La casa stregata va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.