Stasera in tv (11 luglio): Mediaset manda all'attacco Giusy Buscemi per 'spegnere' Carlo Conti Programmi tv stasera, cosa vedere oggi, venerdì 11 luglio: da Tim Summer Hits a Vanina un vicequestore a Catania su Canale 5, passando per Quarto Grado.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 11 luglio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata costruita su proposte di vario tipo: dai grandi talk fino ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che continuerà ad affascinarci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (11 luglio), cosa vedere: Tim Summer Hits contro Vanina un vicequestore a Catania

L’11 luglio la prima serata televisiva propone tante scelte molto diverse ma sempre pensate per il grande pubblico: da una parte TIM Summer Hits su Rai 1, dall’altra Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale 5. Il primo per chi ha voglia di leggerezza e hit estive, il secondo per chi invece preferisce una fiction costruita tra tensione, omicidi e atmosfera siciliana.

TIM Summer Hits è ormai un appuntamento fisso dell’estate Rai: sul palco romano di Piazza del Popolo salgono alcuni dei nomi più noti del panorama musicale italiano, da Loredana Bertè ai Negramaro, passando per Levante e Luchè. A condurre ci sono Carlo Conti e Andrea Delogu, coppia ben collaudata che accompagna il pubblico tra un tormentone e l’altro. Su Canale 5 l’atmosfera si fa invece molto diversa, grazie alle repliche di Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie con Giusy Buscemi ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La fiction racconta di Vanina Guarrasi, una donna forte e tormentata da un passato doloroso, che si muove tra i vicoli e le contraddizioni di una Catania viva e misteriosa.

Passando al resto della programmazione, su Rai 2 c’è spazio per lo sport con il calcio degli Europei Femminili, mentre su Rai 3 va in onda il film Buongiorno, notte di Marco Bellocchio, dedicato al caso Moro. Italia 1 continua con gli episodi di Chicago Fire, tra incendi, emergenze e drammi personali dei vigili del fuoco di Chicago. Su Rete 4, come ogni venerdì, si torna alla cronaca con Quarto grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi che scava nei casi giudiziari più intricati.

Infine, per chi cerca qualcosa di diverso, ci sono i film in onda sui canali tematici: su Iris viene proposto Cake con Jennifer Aniston, su TwentySeven c’è Un boss sotto stress, mentre su Cine 34 spazio alla commedia italiana con Abbronzatissimi. Una serata con tante alternative insomma, che si voglia qualcosa di più leggero, o anche una proposta più impegnata.

