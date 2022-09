Oggi è un altro giorno: arrivano Francesco Oppini e Laura Freddi Prima solo ospiti, ora promossi a regular, scopri il passaggio a opinionisti delle stelle del Gf Vip, e tutte le indiscrezioni sulla prima puntata dello show

Fonte: mediaset infinity

Sembra che il primo canale televisivo vada a ripescare talenti dalle passate edizione del Grande fratello Vip. O almeno è quello che sta succedendo con il ritorno televisivo di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, che ormai da tempo aveva nel suo mirino due ex gieffini: la showgirl Laura Freddi e il telecronista sportivo Francesco Oppini.

Due nuovi volti

Si completa così il cast dello show della fascia pomeridiana di Rai 1, le due nuove stelle si aggiungeranno infatti ai già noti e riconfermati Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella. Laura e Francesco dovrebbero entrare nel programma nella schiera degli opinionisti. Già nella passata stagione i due avevano ricoperto il ruolo di ospiti nello show, ma pare che il duro lavoro abbia ripagato, portandoli ad entrare nel cast regolare. L’avanzata mediatica di questi due nuovi volti sembra ormai inarrestabile.

Anticipazione sulla prima puntata

Nel primo episodio di Oggi è un altro giorno dovremmo assistere all’arrivo degli ospiti Paola Gassman e Ugo Pagliai per celebrare il centenario della nascita di Vittorio Gassman. La sua secondo genita Vittoria, invece, sarà presente in collegamento da New York, dove vive. Inoltre potremo godere di una parentesi dello show, dedicata ad uno dei film più amati e apprezzati dell’attore, il celebre Il Sorpasso di Dino Risi, a 60 anni dalla sua uscita. In un continuo gioco di tormentoni estivi del passato e del presente, entrerà in studio anche Johnson Righeira per intonare L’estate sta finendo. Maria Alberta Bifaretti, inoltre, tornerà sull’attualità, riportando l’opinione pubblica sul dramma dei desaparecidos argentini. Poi la Bortone e il resto degli opinionisti, comprese le new entry Francesco Oppini e Laura Freddi, nella seconda parte del programma daranno spazio alla politica e all’attualità, portando in studio l’argomento della campagna elettorale, in vista delle elezioni del 25. Attendiamo quindi di vedere le nuove aggiunte al cast a partire da lunedì 5 settembre, su Rai 1 alle 14:00.

