Laura Pausini sbarca in prima serata: la festa del Laura 30 World Tour su Canale 5, le anticipazioni Oggi sabato 14 giugno 2025 nel prime time della rete ammiraglia Mediaset andrà in onda il docu-concerto della cantante per celebrare i suoi successi nel mondo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Laura Pausini festeggia trent’anni di carriera e sbarca su Canale 5. Oggi sabato 14 giugno 2025, infatti, va in onda Laura 30 World Tour, il docu-concerto per raccontare i tre capitoli della vita artistica della cantante dei record. Dalla vittoria del Festival di Sanremo nel 1993 alle tournée che l’hanno resa un’icona della musica pop italiana nel mondo, Laura ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera. Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni della serata.

Laura 30 World Tour: il concerto di Laura Pausini per celebrare i trent’anni di carriera

Correva l’anno 1993 e Laura Pausini vinceva il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con "La Solitudine", segnando l’inizio di una carriera destinata a non conoscere limiti a partire dal primo album. L’anno successivo arriverà infatti il terzo posto tra i ‘Big’, ma anche un record di vendite senza precedenti capace di varcare i confini nazionali consacrando la cantante emiliana come una vera e propria icona della musica pop italiana nel mondo, tra tournée internazionali e collaborazioni con artisti di tutto il globo. Negli ultimi anni il Laura Pausini World Tour 2023-2024 ha toccato oltre 70 città in Italia, in Europa, in America Latina e negli Stati Uniti (si tratta del suo secondo tour più lungo di sempre), a dimostrazione di un trionfo mondiale che sembra non conoscere fine.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo scorso anno Laura Pausini ha celebrato trent’anni di carriera e oggi sabato 14 giugno 2025 Laura Pausini ripercorrerà il suo viaggio costellato di grandi successi in prima serata su Canale 5, dove andrà in onda Laura 30 World Tour, il docu-concerto dedicato ai tre grandi capitoli della vita artistica della cantante. Dal passato al presente fino al futuro, Laura si racconterà a cuore aperto in un format inedito in pieno ‘stile’ web, in un documentario fatto di immagini, filmati inediti, testimonianze di amici, colleghi e collaboratori, confessioni ma anche e soprattutto della intramontabile musica che ha reso la cantante celebre in tutto il mondo, con concerti dalle vendite record a livello planetario.

Quando e dove vederlo in tv e streaming (sabato 14 giugno 2025)

Laura 30 World Tour va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:35. Streaming live disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale, dove è possibile recuperare il contenuto anche on demand.

Potrebbe interessarti anche