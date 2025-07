Tim Summer Hits, pagelle: Cuccarini e Delogu iconiche (9), Carlo Conti e Loredana Bertè si vogliono bene (8), i ragazzi di Amici (5) rimandati Top e flop e promossi e bocciati dell'ultima puntata della grande kermesse musicale dell'estate di Rai Uno

Ultimo appuntamento, venerdì 4 luglio 2025 in prima serata su Rai Uno con Tim Summer Hits, la kermesse musicale registrata nel monumentale scenario di piazza del Popolo, sul cui palco sfilano praticamente tutti gli artisti più importanti della musica italiana contemporanea. Ognuno propone la propria hit estiva, alla ricerca del tormentone re di questa estate 2025, tra gli altri: Ghali, Rkomi, Benji e Fede, Raf, Sabrina Salerno, diversi ragazzi di Amici 24, Leo Gassman e molti altri. A dirigere la lunga serata di musica e spettacolo, l’ormai rodatissima coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più, i top e flop e i promossi e bocciati con le nostre pagelle della puntata di Tim Summer Hits di venerdì 4 luglio 2025.

Tim Summer Hits 2025, pagelle ultima puntata

Lorella Cuccarini e Andrea Delogu, voto: 9.

Il momento più iconico di questa ultima puntata di Tim Summer Hits è, senza alcun dubbio, quello che segue l’esibizione di Riki. Il cantante infatti, presenta un brano in coppia nientemeno che con "la più amata dagli italiani" ovvero l’immarcescibile Lorella Cuccarini che canta, balla e resta sempre sorridente e fresca come una rosa. Al termine dell’esibizione, dicevamo, accade però la cosa più bella di questo gran finale di kermesse, ovvero Andrea Delogu che prega Cuccarini di esibirsi con lei nel mitico balletto di "La notte vola" e sono, entrambe, bravissime mentre si esibiscono accompagnate dal boato della piazza.

Carlo Conti e Loredana Bertè si vogliono bene, voto: 8.

Ad aprire l’ultima puntata di Tim Summer Hits 2025 sono i Boondabasch, insieme a Loredana Bertè che, inutile dirlo, quando sale sul palco infiamma letteralmente piazza del popolo. Tutti sono pazzi per lei, Loredana, ma poi, finita la musica, si scopre che il fan numero uno della cantante è sul palco, e si chiama Carlo Conti. Quando il conduttore torna sul palco dopo l’esibizione infatti, invita tutto il pubblico a cantare "Sei bellissima" alla Bertè, per poi perdersi fra i ricordi: "A giugno 1985 io facevo il mio esordio in Rai con Disco Ring, lei venne ospite e, oggi come ieri, era bella, bella, bella, bellissima!" Andrea Delogu poi svela: "Posso dire che vi baciate tantissimo, anche dietro le quinte? Vi volete bene, è vero!" E Conti, sempre tenendo la Bertè abbracciata conferma: "Vero, ci vogliamo tanto bene!".

Sabrina Salerno e Andrea Delogu, voto: 7.

Sempre splendida Sabrina Salerno, che arriva per presentare il suo nuovo brano estivo, ma anche lei, finita l’esibizione con Ludwig non si tira indietro dal rifare un suo super tormentone, in coppia con Andrea Delogu che è ovviamente, Siamo donne, l’iconico brano presentato molti anni fa in coppia con Jo Squillo a Sanremo, un indimenticato e scanzonato inno alla sorellanza che anche nella notte di piazza del Popolo risuona, allegro e forte.

Nek col doppio lavoro, voto: 7.

Altro momento divertente, di cui è protagonista soprattutto Carlo Conti è quello dell’annuncio di Nek che, tra l’altro, ha preceduto il direttore artistico di Sanremo nella conduzione di Tim Summer Hits a fianco di Andrea Delogu. E proprio il "doppio lavoro" del cantautore romagnolo, ormai anche lanciatissimo personaggio tv, stimola Conti a lanciare qualche frecciatina, per esempio quando sottolinea: "Qui bisogna stare attenti eh, perché questo ci ruba il lavoro". E ancora, a fine esibizione: "Tu continua a cantare eh, mi raccomando". Fossimo in Conti, non ci conteremmo, Nek pare trovarsi ormai molto a proprio agio anche come conduttore tv.

Sangiovanni sul palco e il "bel messaggio" d’ordinanza, voto: 6

"Com è tornare sul palco?" chiede Andrea Delogu a Sangiovanni, che dice: "Bello, bellissimo, a me è mancato tantissimo tutto questo. E’ stato un periodo un po’ così ma ci si rialza sempre", spiega, riferendosi al momento in cui ha sentito la necessità di staccare. E fin qui tutto bene, ci mancherebbe, poi aggiunge, da solo: "Spero di aver dato un bel messaggio a stare qui stasera" e Delogu chiosa: "Sei di grande esempio". Ora, capiamo tutto, soprattutto che nella vita si possono vivere momenti di difficoltà, ma possibile che ogni piccolo (o grande, per carità) problema esistenziale, comune a milioni di persone, venga ogni volta ribaltato non solo nell’urgenza di lanciare un messaggio, ma soprattutto (questa è la parte fastidiosa), di sottolinearlo. Se Sangiovanni è sul palco è perché sta meglio e si è ripreso, e tutti siamo contenti. Ora però, proprio perché ti devi rialzare, andiamo avanti, ok?

I ragazzi di Amici 24, voto: 5.

Ci rendiamo conto che è un po’ ingiusto fare di tutta l’erba un fascio, ma stasera abbiamo visto sul palco vari ragazzi usciti dall’ultima edizione di Amici: Antonia, Trigno e Niccolò e forse, quello più convincente è stato proprio Filippucci. Per gli altri due, il vincitore della coppa canto e quella del premio della critica di quest’anno, sembra ci sia ancora da lavorare prima di affrontare il grande pubblico. Rimandati a settembre, dai.

