Myrta Merlino contro Heather Parisi, il botta e risposta infiamma Pomeriggio Cinque: “Scienza e scemenza” Dopo un servizio di Pomeriggio 5, con il seguente commento della padrona di casa, la coreografa ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza.

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, la conduttrice Myrta Merlino ha dedicato spazio alle ultime dichiarazioni social fatte dall’ex ballerina Heather Parisi, la quale sta portando avanti una raccolta firme con l’obiettivo di ottenere un referendum per l’abolizione degli obblighi vaccinali pediatrici. In particolare, attraverso i suoi social, la Parisi avrebbe definito l’obbligo vaccinale pediatrico come "l’ennesimo sopruso di uno Stato che vuole trattarci come ignoranti, incapaci di capire, giudicare e decidere la salute dei nostri figli". Davanti a queste affermazioni, la conduttrice Myrta Merlino si è espressa in maniera critica e pungente, scatenando poco dopo la reazione della stessa Parisi: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino: "Per la Parisi non c’è par condicio tra scienza e scemenza"

Dopo aver mostrato il video con le esternazioni di Heather Parisi in studio, la padrona di casa Myrta Merlino si è espressa in maniera molto critica nei confronti dell’ex ballerina, trovandosi in totale disaccordo con quanto affermato. "Per lei non c’è par condicio tra scienza e scemenza", ha affermato la conduttrice in maniera pungente. A questo sono poi seguiti anche i pareri degli ospiti in studio, tra i quali qualcuno ha sostenuto che Heather avesse prontamente chiuso i commenti sul suo profilo Instagram proprio per non ricevere critiche.

Heather Parisi risponde a Myrta Merlino: il botta e risposta infiamma il web

Dopo il servizio di Pomeriggio 5 e i commenti fatti sul suo conto, Heather Parisi non è certo rimasta con le mani in mano, ma ha prontamente deciso di tornare sui social per rispondere a tono. "Ti ringrazio per l’attenzione che mi dedichi con continuità nella tua trasmissione Pomeriggio 5 – ha esordito la Parisi sui social rivolgendosi direttamente a Myrta Merlino – Ma vorrei con questo mio intervento correggere alcune inesattezze, fatte sicuramente in buona fede".

L’ex ballerina ha infatti sostenuto che se il suo video fosse stato mostrato per intero si sarebbe capito molto meglio il suo discorso, senza equivoci. A questo ha poi aggiunto: "Mi sono solamente dichiarata favorevole alla raccolta di firme per il referendum che chiede l’abolizione dell’obbligo vaccinale in età pediatrica, lasciando che siano i genitori, su consiglio del medico di fiducia, a decidere quale sia la scelta migliore per i propri figli".

Sottolineando come in Italia non sia ancora stato tolto il diritto di opinione su questo, la Parisi ha poi mandato una frecciata alla conduttrice affermando: "E spero che non lo voglia fare nemmeno tu". L’ex ballerina ha poi concluso smentendo di aver chiuso la possibilità di commentare sui suoi social e ricordando a tutti che, pur vivendo a Hong Kong da molti anni, lei e la sua famiglia sono italiani a tutti gli effetti e che "Gli italiani che vivono all’estero non hanno meno diritti di quelli che vivono in Italia". Sarà finita qui?

