Myrta Merlino ci ripensa, “Vacanze annullate, situazione rovente”. La svolta per salvare Pomeriggio Cinque Myrta Merlino corre ai ripari: cancella le vacanze e pensa a nuove strategie per salvare gli ascolti di Pomeriggio Cinque. Annullata la staffetta con Maltese.

La conduttrice di Pomeriggio 5 cambia i suoi piani e resta in video anche ad aprile: Mediaset prova a rilanciare il suo pomeriggio in crisi, ma il futuro di Myrta Merlino sembra tutt’altro che certo. E intanto spuntano già i primi nomi per la possibile sostituzione.

Crisi d’ascolti per Pomeriggio Cinque

Che Pomeriggio Cinque stia attraversando un momento complicato non è più un mistero. Anzi, è un problema che Mediaset non può più permettersi di ignorare. I numeri parlano chiaro: appena 949.000 spettatori con un 12,7% di share, scesi poi addirittura all’11,1%, in una fascia oraria dove la concorrenza – e in particolare La Vita in Diretta di Alberto Matano – continua a macinare risultati ben più solidi.

La scommessa di affidare il programma a Myrta Merlino, dopo l’addio di Barbara d’Urso, doveva segnare un nuovo corso, più giornalistico e sobrio. Ma a distanza di tanti mesi, la sensazione è che il pubblico non abbia mai davvero accolto questo cambiamento. Il programma fatica a generare discussioni sui social e a lasciare il segno. E questo, in TV oggi, è quasi peggio dei dati bassi.

Vacanze annullate: Myrta Merlino resta al timone

Il segnale più chiaro di quanto la situazione sia delicata arriva direttamente dalla protagonista. Myrta Merlino, infatti, ha deciso di annullare le sue vacanze programmate dal 18 al 27 aprile, questo almeno è quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela: "Situazione rovente a #Pomeriggio5 (in crisi di ascolti), Merlino annulla vacanze e resta in video. Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile, al suo posto era previsto Dario Maltese".

La Merlino rimarrà quindi in video anche durante quei giorni, segno evidente di un impegno personale per tentare di risollevare le sorti di un programma in affanno. Un gesto che, in altri tempi, sarebbe stato letto come encomiabile. Ma oggi potrebbe anche sembrare l’ultima mossa prima di un possibile cambio della guardia.

Chi potrebbe prendere il posto di Myrta Merlino?

Nonostante la conduttrice continui a mostrarsi serena – almeno pubblicamente – e non abbia mai fatto cenno a un addio, le voci di una sua uscita di scena alla fine di questa stagione si fanno sempre più insistenti. Il toto-nomi è già cominciato. Si parla di Dario Maltese, volto del TG5, già collaudato nel ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi. Ma il suo nome non scalda i cuori. Spunta poi Cesara Buonamici, il cui curriculum parla da solo. Ma difficilmente abbandonerebbe il suo ruolo al TG5, soprattutto ora che ha trovato una seconda vita come opinionista del Grande Fratello.

Il nome che circola con più forza, però, è quello di Greta Mauro, volto emergente della Rai. Secondo Gabriele Parpiglia, Mediaset avrebbe già avviato i primi contatti. Un segnale chiaro della volontà di rinnovare profondamente il programma, forse scegliendo un profilo più giovane, più fresco, più vicino alle aspettative di un pubblico che non vuole solo notizie, ma anche leggerezza.

Un momento difficile per Mediaset

La crisi di Pomeriggio Cinque è solo la punta dell’iceberg. Anche la prima serata non sorride a Canale 5, dove esperimenti come The Couple non hanno avuto il riscontro sperato. Il problema, forse, non è solo chi sta alla conduzione, ma un’intera linea editoriale che sembra faticare a intercettare il gusto del pubblico di oggi. Un pubblico che vuole sì essere informato, ma che pretende anche di essere coinvolto, emozionato, a tratti perfino divertito. Riuscirà Myrta Merlino a ribaltare la situazione in extremis? Oppure ci stiamo avvicinando alla fine di un esperimento mai davvero riuscito? Probabilmente le prossime settimane saranno decisive.

