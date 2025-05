Al Bano su tutte le furie per le foto trapelate di lui e Sophia Loren senza trucco: "Un tradimento, sono disgustato" Lo sfogo del cantante dopo la diffusione degli scatti privati con la diva nella sua villa di Ginevra: "Erano foto per noi, non per i social".

Un incontro tra amici, in un contesto riservato, si è trasformato nel giro di poche ore in un caso mediatico capace di infiammare i social. Protagonisti due simboli del nostro Paese: Al Bano e Sophia Loren. Gli scatti che li ritraggono sorridenti nella casa della diva a Ginevra, pubblicati senza alcun permesso, hanno fatto rapidamente il giro del web. E la reazione del cantante di Cellino San Marco non si è fatta attendere.

Al Bano e Sophia Loren: un’amicizia riservata finita sotto i riflettori

A rendere pubbliche le immagini è stato Daniel Iseli, collezionista di auto d’epoca e amico di entrambi, che ha pensato bene di postarle su Instagram accompagnandole con un commento nostalgico sul tempo trascorso insieme. Ma la leggerezza del gesto si è scontrata con la rabbia di Al Bano, che ha affidato il suo sfogo all’Ansa: "La diffusione delle foto con Sophia Loren? Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. È stato un tradimento nei confronti suoi e anche miei. Erano foto che abbiamo fatto per noi, per la famiglia e non certo per la pubblicazione". Lo scatto, che mostrava Loren in una versione inedita e naturale, è diventato virale in pochi minuti. Un’onda di condivisioni e commenti che ha sorpreso e amareggiato profondamente il cantante. Raggiunto telefonicamente dopo il suo arrivo a Madrid, ha ribadito: "Con Sophia c’è una grande amicizia da tempo. Ci vediamo spesso, due-tre volte l’anno. Non abbiamo mai fatto una foto per diffonderla. Per me è un tradimento, mi sento disgustato", condannando la scelta di violare la loro privacy.

Il silenzio di Sophia Loren e il clamore del web

Sophia Loren, da sempre estremamente riservata, ha scelto per ora di non commentare. La sua ultima apparizione pubblica risaliva al settembre scorso, quando aveva celebrato il suo novantesimo compleanno con una festa intima ma affollata di nomi illustri del cinema e dello spettacolo. Da allora, nessuna foto, nessuna intervista. E proprio questo silenzio aveva reso ancora più speciale (e controversa) la pubblicazione degli scatti. Le immagini, benché rimosse poco dopo, avevano già fatto in tempo a invadere i feed di migliaia di utenti, attirando attenzioni, critiche e curiosità. C’è chi ha trovato dolce quella testimonianza d’amicizia, chi invece ha capito perfettamente la rabbia di Al Bano, sottolineando quanto sia importante saper rispettare la sfera personale. Questa vicenda ha aperto un dibattito su dove finisca il diritto di raccontarsi e inizi il dovere di rispettare chi sceglie il silenzio.

