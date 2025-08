Mercoledì 2, l'incubo è alle porte su Netflix: a che ora esce la seconda stagione L'uscita della nuova stagione di Mercoledì è sempre più vicina: ecco quando e a che ora saranno disponibili gli episodi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Cresce sempre di più l’attesa per la seconda stagione di Mercoledì. A quasi tre anni dall’uscita della prima stagione, sta per fare il suo ritorno su Netflix uno dei teen drama fantasy più popolari e seguiti della piattaforma. La serie, firmata da Tim Burton, ha conquistato il pubblico nel 2022 riportando in scena l’universo della Famiglia Addams, con un focus sulla figura di Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega. La giovane protagonista si prepara ora a vivere nuove sfide, e ad affrontare un intreccio ricco di colpi di scena.

Mercoledì 2, quando esce su Netflix?

Netflix ha ufficializzato che i nuovi episodi dell’acclamata serie spin-off della Famiglia Addams, la più vista di sempre in lingua inglese su Netflix, saranno disponibili a partire dal 6 agosto. Anche stavolta, però, la serie seguirà il modello sempre più diffuso per le produzioni di punta del servizio, come Cobra Kai, Stranger Things e The Sandman: Mercoledì 2 sarà infatti divisa in due parti. Il 6 agosto uscirà solo il primo blocco di episodi, mentre la seconda metà debutterà il 3 settembre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La nuova stagione sarà composta da otto episodi in totale, suddivisi equamente in due volumi da quattro puntate ciascuno. Gli episodi di Mercoledì saranno disponibili su Netflix alle ore 9 di mercoledì 6 agosto.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione e il cast

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (interpretata da Jenna Ortega) fa ritorno tra le mura gotiche della Nevermore Academy, dove la attendono nuove minacce e situazioni complicate. Questa volta dovrà barcamenarsi tra dinamiche familiari, relazioni con amici e confronti con vecchi rivali, mentre un altro anno scolastico si prospetta all’insegna del caos, tra atmosfere cupe e surreali. Con il suo humor tagliente e la solita calma inquietante, Mercoledì si troverà coinvolta in un nuovo enigma paranormale che la porterà ancora una volta al centro dell’oscurità.

Nel cast della seconda stagione di Mercoledì spiccano alcune importanti novità, a partire dall’arrivo di Steve Buscemi e dalla partecipazione speciale di Christopher Lloyd, celebre per i suoi ruoli in La famiglia Addams e Ritorno al futuro, in veste di guest star. Tra i nuovi volti troviamo anche Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule), Owen Painter (Le piccole cose della vita, The Handmaid’s Tale) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue). A loro si uniscono Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous), Thandiwe Newton (Westworld, Crash), Frances O’Connor (The Missing, The Twelve), Haley Joel Osment (Il metodo Kominsky, Somebody I Used to Know), Heather Matarazzo (Pretty Princess, Scream) e Joonas Suotamo. Tra le sorprese più attese, ci sarà anche un cameo di Lady Gaga e l’ingresso di una giovane Mercoledì, interpretata dalla piccola attrice irlandese Emily Ring, di soli sei anni.

Potrebbe interessarti anche